Программы для iOS » Аудио, Звук » Плееры » Spotify 7.4.0 для iPhone, iPad
Spotify для iOS

Spotify 7.4.0 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Spotify 7.4.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Spotify 7.4.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (129 Мб) Скриншоты Spotify 7.4.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Spotify 7.4.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Spotify 7.4.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Spotify - отличный музыкальный стриминговый сервис, в котором предлагается легальное и бесплатное прослушивание музыки. Имеет огромную музыкальную базу, в которой насчитывается более 30 миллионов композиций самых разных жанров. В коллекции находятся продукты многих популярных лейблов, включая Sony, Universal, EMI и Warner.

Это один из лучших способов для потокового воспроизведения музыки на мобильном телефоне или планшете. Кроме этого, вы также сможете слушать музыку хранящуюся на вашем устройстве.

Для использования сервиса необходимо создать свой аккаунт. Пользователи могут подписываться и следить за исполнителями, лейблами, а также другими пользователями.

Особенности приложения:

  • Более 30 миллионов композиций, 100 миллионов активных пользователей и более 2 миллиардов плейлистов.
  • Реализован поиск по названию дорожки, исполнителю, названию альбома, жанру или плейлисту.
  • Позволяет импортировать музыку из iTunes, с возможностью синхронизации с мобильными устройствами.
  • Можно создавать плейлисты, делиться ими с другими пользователями, а также совместно редактировать их.
  • Функция Radio, которая проигрывает песни на основе персональных предпочтений пользователя и выбранного жанра.
  • Удобное разделение подборок для выбора под настроение:
    • What’s New - самые свежие альбомы.
    • Лучшие треки.
    • Популярные плейлисты.
    • Top Lists - отображение списков самых популярных артистов, альбомов, композиций, в том числе Rolling Stone Recommends - музыкальные подборки от самого популярного музыкального журнала.
    • Поддержка сервиса Last.fm.
  • Раздел App Finder, содержащий специальные дополнения, расширяющие возможности приложения.
  • Воспроизведение локальной музыки.
  • Интерфейс представляет собой классический медиапроигрыватель.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Spotify:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 28
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - другое

Отзывы о программе Spotify

Admin

Отзывов о программе Spotify 7.4.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

World of Tanks Blitz

ICQ Mobile

Uber

Temple Run 2

AccuWeather.com

TeamViewer

Skype

Ivideon

Color Splash for iPad

iPay

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

 
 