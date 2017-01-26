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Spotify - отличный музыкальный стриминговый сервис, в котором предлагается легальное и бесплатное прослушивание музыки. Имеет огромную музыкальную базу, в которой насчитывается более 30 миллионов композиций самых разных жанров. В коллекции находятся продукты многих популярных лейблов, включая Sony, Universal, EMI и Warner.
Это один из лучших способов для потокового воспроизведения музыки на мобильном телефоне или планшете. Кроме этого, вы также сможете слушать музыку хранящуюся на вашем устройстве.
Для использования сервиса необходимо создать свой аккаунт. Пользователи могут подписываться и следить за исполнителями, лейблами, а также другими пользователями.
Особенности приложения:
- Более 30 миллионов композиций, 100 миллионов активных пользователей и более 2 миллиардов плейлистов.
- Реализован поиск по названию дорожки, исполнителю, названию альбома, жанру или плейлисту.
- Позволяет импортировать музыку из iTunes, с возможностью синхронизации с мобильными устройствами.
- Можно создавать плейлисты, делиться ими с другими пользователями, а также совместно редактировать их.
- Функция Radio, которая проигрывает песни на основе персональных предпочтений пользователя и выбранного жанра.
- Удобное разделение подборок для выбора под настроение:
- What’s New - самые свежие альбомы.
- Лучшие треки.
- Популярные плейлисты.
- Top Lists - отображение списков самых популярных артистов, альбомов, композиций, в том числе Rolling Stone Recommends - музыкальные подборки от самого популярного музыкального журнала.
- Поддержка сервиса Last.fm.
- Раздел App Finder, содержащий специальные дополнения, расширяющие возможности приложения.
- Воспроизведение локальной музыки.
- Интерфейс представляет собой классический медиапроигрыватель.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app