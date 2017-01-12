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5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Reddit - бесплатное приложение для мобильных iOS-устройств, которое представляет собой официальный клиент социального новостного сервиса Reddit, благодаря которому у пользователя в любое время будет доступ к милым сердцу фотографиям мимимишных котиков, огромному количеству мемов, последним новостям и комментариям других пользователей со всего мира. Своему владельцу Reddit может предложить: модные заголовки Twitter;

обучающие возможности Quora;

огромное количество фотографий, мемов и смешных gif-ок из Memebase и Imgur;

лучшие шутки из Tumblr ;

смешные фотографии и видео с 9GAG и theCHIVE;

эпичные истории пользователей из FML и Fail Blog;

"Яростные комиксы" из fourchan и многое другое. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Reddit для Android