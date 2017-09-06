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Plants vs. Zombies Heroes для Android

Plants vs. Zombies Heroes 1.18.13 для Android

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Описание Plants vs. Zombies Heroes 1.18.13 для AndroidОписание   Скачать Plants vs. Zombies Heroes 1.18.13 для AndroidСКАЧАТЬ (49,36 Мб) Скриншоты Plants vs. Zombies Heroes 1.18.13 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Plants vs. Zombies Heroes 1.18.13 для AndroidСтатистика   Отзывы о Plants vs. Zombies Heroes 1.18.13 для AndroidОтзывы (0)  
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Plants vs. Zombies Heroes - эпичная битва добра и зла слегка видоизменилась, но от этого не стала менее захватывающей. Растения и зомби продолжают выяснять отношения за карточным столом, и у пользователя появляется возможность с другой стороны взглянуть на хорошо знакомых персонажей, а также познакомиться с новыми героями.

Присутствует возможность выбирать сторону, за которую хотите сыграть, собирать уникальных героев среди зомби и растений, открывать их суперспособности, разрабатывать собственную стратегию, создавать команды, редактировать колоды, а также сражаться в свободных многопользовательских боях или в рейтинговых боях с другими игроками в режиме реального времени.

Ключевые особенности Plants vs. Zombies Heroes:

  • 20 уникальных героев среди зомби и растений.
  • Уникальные суперспособности героев, влияющие на стратегию игры.
  • Собирайте карты и создайте свою неповторимую команду.
  • Редактор колоды.
  • Оттачивайте свои навыки в свободных многопользовательских боях или примите участие в рейтинговом бое с другими игроками и возглавьте списки лидеров.
  • Возможность разблокировать новые места на карте.
  • Наличие боссов с особыми силами и способностями, победа над которыми открывает новых персонажей и легендарные награды.
Скриншоты Plants vs. Zombies Heroes:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 79
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарточные
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Отзывы о программе Plants vs. Zombies Heroes

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