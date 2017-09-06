Преферанс Марьяж 1.8.5 для Android
Преферанс Марьяж – популярная карточная игра теперь в вашем Android-устройстве. Выбирайте подходящий уровень сложности и проверьте свои навыки игры против
Тысяча III+ 4.4 для Android
Тысяча III+ - сборник из пяти карточных игр для Android, в который вошли такие популярные классические пасьянсы как косынка, паук, пирамида и солитер (свободная
Дурак 2.3 для Android
Дурак - неплохая реализация популярной карточной игры для Android-смартфонов и планшетов
Пасьянс Солитер 1.11 для Android
Пасьянс Солитер – или, как его еще называют пасьянс Свободная Ячейка, стал популярен благодаря Windows XP. У вас есть 4 ячейки дома, в которых вы будете собирать
Козел HD 1.6.6 для Android
Козел HD – карточная игра, пришедшая из советского времени. В разных регионах прижились разные правила, поэтому выбирайте какую колоду использовать: на 32 или на 24
Расписной покер онлайн 1.58 для Android
Расписной покер онлайн – карточная игра теперь доступна в онлайне и предлагает сразиться с лучшими игроками в мире. Для этого используйте учетную запись Google или