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5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Pocket - приложение для мобильных iOS-устройств, которое позволяет сохранить интересную статью, видео или фото в сети Интернет, для дальнейшего ознакомления в любое удобное время и на любом доступном устройстве (даже при отсутствии Интернет-соединения). Программа оптимизирует текст для чтения и позволяет пользователю настраивать ряд параметров для более комфортного восприятия текста. Имеется возможность поделиться понравившимся контентом с друзьями на Facebook, Twitter, Evernote или отправить статью по электронной почте. Ключевые особенности Pocket: Фильтр сохраненных страниц.

Наличие полноэкранного режима.

Возможность добавить в избранное.

Возможность поделиться понравившимся контентом с друзьями на Facebook, Twitter, Evernote или по email. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Pocket для Android