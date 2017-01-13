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Pocket для iOS

Pocket 6.4.9 для iPhone, iPad

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Описание Pocket 6.4.9 для iPhone, iPadОписание   Скачать Pocket 6.4.9 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (86.4 Мб) Скриншоты Pocket 6.4.9 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Pocket 6.4.9 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Pocket 6.4.9 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Pocket - приложение для мобильных iOS-устройств, которое позволяет сохранить интересную статью, видео или фото в сети Интернет, для дальнейшего ознакомления в любое удобное время и на любом доступном устройстве (даже при отсутствии Интернет-соединения). Программа оптимизирует текст для чтения и позволяет пользователю настраивать ряд параметров для более комфортного восприятия текста. Имеется возможность поделиться понравившимся контентом с друзьями на Facebook, Twitter, Evernote или отправить статью по электронной почте.

Ключевые особенности Pocket:

  • Фильтр сохраненных страниц.
  • Наличие полноэкранного режима.
  • Возможность добавить в избранное.
  • Возможность поделиться понравившимся контентом с друзьями на Facebook, Twitter, Evernote или по email.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Pocket:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 8
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСинхронизация - Чтение книг

Отзывы о программе Pocket

Admin

Отзывов о программе Pocket 6.4.9 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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