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Boomerang для iOS

Boomerang 1.4.4 для iPhone, iPad

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Описание Boomerang 1.4.4 для iPhone, iPadОписание   Скачать Boomerang 1.4.4 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (21.41 Мб) Скриншоты Boomerang 1.4.4 для iPhone, iPadСкриншоты (3)   Статистика Boomerang 1.4.4 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Boomerang 1.4.4 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Boomerang - приложение от Instagram, с помощью которого можно создавать захватывающие минивидео, автоматически прокручивающиеся вперед и назад, и делиться ими с друзьями.

Пользоваться программой очень просто - достаточно найти походящий движущийся объект или создать видеоселфи при помощи фронтальной камеры мобильного устройства, а дальше Boomerang сделает все остальное. Приложение снимет 10 фото подряд и создаст из них замечательное минивидео. Полученным результатом можно поделиться с друзьями на Facebook или в Instagram или сохранить на устройстве.

Основные возможности Boomerang:

  • Снимайте себя и все, что происходит вокруг вас, на фронтальную или основную камеры мобильного устройства.
  • Не требуются никакие регистрации или аккаунты.
  • Простота использования. Необходимо нажать всего одну кнопку и приложение делает 10 фото подряд и создает из них ускоренное видео, которое автоматически воспроизводится вперед и назад.
  • Делитесь своими видео в Instagram и на Facebook прямо из приложения или сохраняйте все в фотопленке, чтобы поделиться видео позже.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Boomerang:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 179
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе Boomerang

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