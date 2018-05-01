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5 Boomerang - приложение от Instagram, с помощью которого можно создавать захватывающие минивидео, автоматически прокручивающиеся вперед и назад, и делиться ими с друзьями. Пользоваться программой очень просто - достаточно найти походящий движущийся объект или создать видеоселфи при помощи фронтальной камеры мобильного устройства, а дальше Boomerang сделает все остальное. Приложение снимет 10 фото подряд и создаст из них замечательное минивидео. Полученным результатом можно поделиться с друзьями на Facebook или в Instagram или сохранить на устройстве. Основные возможности Boomerang: Снимайте себя и все, что происходит вокруг вас, на фронтальную или основную камеры мобильного устройства.

Не требуются никакие регистрации или аккаунты.

Простота использования. Необходимо нажать всего одну кнопку и приложение делает 10 фото подряд и создает из них ускоренное видео, которое автоматически воспроизводится вперед и назад.

Делитесь своими видео в Instagram и на Facebook прямо из приложения или сохраняйте все в фотопленке, чтобы поделиться видео позже. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Boomerang для Android