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NPR One - онлайн радио-агрегат, в котором собраны самые разные радиоподкасты, записи трансляций и шоу. Здесь можно услышать новости с почти 1000 радиостанций, и теперь вы сможете выбирать те истории, которые вам нравятся, оставаясь при этом всегда в курсе событий.
При старте будет предложена презентация, которая познакомит со всеми свойствами и инструментами приложения. Также потребуется онлайн регистрация, но если у вас есть профиль в Facebook или Google+, то можете воспользоваться им.
Возможности приложения:
- Предлагает сводку последних новостей, связывая их с общим потоком событий по каждому вопросу.
- Международное, национальное, региональное и местное содержание
- Краткое описание всех программ и их продолжительность.
- Поиск любимых шоу и программ по ключевым словам.
- Возможность пропустить новость, перемотать, нажать на паузу и т.п.
- Создание персональных лент.
- Отображение источника.
- Формирование предложений на основе ваших предпочтений.
- Система уведомлений.
- Доступ к разным тематикам.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app