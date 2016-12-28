Скачать Яндекс.Браузер
NPR One для iOS

NPR One 1.6.20 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание NPR One 1.6.20 для iPhone, iPadОписание   Скачать NPR One 1.6.20 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (22.6 Мб) Скриншоты NPR One 1.6.20 для iPhone, iPadСкриншоты (6)   Статистика NPR One 1.6.20 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о NPR One 1.6.20 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

NPR One - онлайн радио-агрегат, в котором собраны самые разные радиоподкасты, записи трансляций и шоу. Здесь можно услышать новости с почти 1000 радиостанций, и теперь вы сможете выбирать те истории, которые вам нравятся, оставаясь при этом всегда в курсе событий.

При старте будет предложена презентация, которая познакомит со всеми свойствами и инструментами приложения. Также потребуется онлайн регистрация, но если у вас есть профиль в Facebook или Google+, то можете воспользоваться им.

Возможности приложения:

  • Предлагает сводку последних новостей, связывая их с общим потоком событий по каждому вопросу.
  • Международное, национальное, региональное и местное содержание
  • Краткое описание всех программ и их продолжительность.
  • Поиск любимых шоу и программ по ключевым словам.
  • Возможность пропустить новость, перемотать, нажать на паузу и т.п.
  • Создание персональных лент.
  • Отображение источника.
  • Формирование предложений на основе ваших предпочтений.
  • Система уведомлений.
  • Доступ к разным тематикам.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты NPR One:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио

Отзывы о программе NPR One

Admin

Отзывов о программе NPR One 1.6.20 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

AccuWeather.com

TeamViewer

World of Tanks Blitz

ICQ Mobile

Temple Run 2

Skype

Ivideon

Color Splash for iPad

iPay

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

Fliq Notes

 
 