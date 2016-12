NPR One 1.6.20 для iPhone, iPad Описание СКАЧАТЬ ( 22.6 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5 NPR One - онлайн радио-агрегат, в котором собраны самые разные радиоподкасты, записи трансляций и шоу. Здесь можно услышать новости с почти 1000 радиостанций, и теперь вы сможете выбирать те истории, которые вам нравятся, оставаясь при этом всегда в курсе событий. При старте будет предложена презентация, которая познакомит со всеми свойствами и инструментами приложения. Также потребуется онлайн регистрация, но если у вас есть профиль в Facebook или Google+, то можете воспользоваться им. Возможности приложения: Предлагает сводку последних новостей, связывая их с общим потоком событий по каждому вопросу.

Международное, национальное, региональное и местное содержание

Краткое описание всех программ и их продолжительность.

Поиск любимых шоу и программ по ключевым словам.

Возможность пропустить новость, перемотать, нажать на паузу и т.п.

Создание персональных лент.

Отображение источника.

Формирование предложений на основе ваших предпочтений.

Система уведомлений.

Доступ к разным тематикам. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

