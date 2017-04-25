Statistics Android для Android

Statistics Android 1.0.2 для Android

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Описание Statistics Android 1.0.2 для AndroidОписание   Скачать Statistics Android 1.0.2 для AndroidСКАЧАТЬ (4,73 Мб) Скриншоты Statistics Android 1.0.2 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Statistics Android 1.0.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Statistics Android 1.0.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Statistics Android - бесплатная утилита, предоставляющая пользователю самую полную и разностороннюю статистику мобильного Android-устройства в режиме реального времени в виде текста и графики. С помощью программы можно без труда следить за приложениями, использованием батареи, уведомлениями, сетевыми подключениями и экраном.

Ключевые особенности Statistics Android:

  • отслеживание по дням;
  • просмотр наиболее часто используемых приложений (топ);
  • отслеживание активности экрана;
  • отслеживание и хранение уведомлений;
  • отслеживание количества и времени зарядки телефона.
  • отслеживание использования wifi/мобильного интернета
Скриншоты Statistics Android:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 65
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг - Батареи - другое
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Отзывы о программе Statistics Android

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