Dr.Web Light 9.01.2 для Android Dr.Web Light – популярный антивирус защит ваше Android-устройство. Он проверит все устройство или выбранные пользователем файлы. В режиме реального времени SpIDer Lookout Mobile Security 10.11.1-8cc0e1e для Android Lookout Mobile Security – приложение не только защитит вас от вирусов, но и поможет найти смартфон в случае кражи или потери. Также программа умеет создавать Kaspersky Threat Scan 1.0.3.83 для Android Kaspersky Threat Scan - бесплатная утилита от Лаборатории Касперского, которая позволяет пользователю проверить свое мобильное устройство на наличие различных

AMC Security 5.7.2 для Android AMC Security – обеспечит защиту вашему устройству, как при эксплуатации, так и при его потере. Онлайн-сканер проверяет закачанные файлы, кэш и оперативно реагирует IP Cam Viewer Lite 6.4.0 для Android IP Cam Viewer Lite — удаленный доступ к вашим IP-камерам с Android-устройства. Программа предоставляет доступ к управлению камерами, включая увеличение, смену угла Norton Family parental control 3.4.7.19 для Android Norton Family parental control - cредства родительского контроля Norton Family, которые позволяют в любое время и в любом месте следить за тем, как дети используют