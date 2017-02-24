NYT Cooking для iOS

NYT Cooking 2.12.2 для iOS

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Описание NYT Cooking 2.12.2 для iOSОписание   Скачать NYT Cooking 2.12.2 для iOSСКАЧАТЬ (111 Мб) Скриншоты NYT Cooking 2.12.2 для iOSСкриншоты (2)   Статистика NYT Cooking 2.12.2 для iOSСтатистика   Отзывы о NYT Cooking 2.12.2 для iOSОтзывы (0)  
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NYT Cooking - введение в кулинарию от New York Times. Более 17000 рецептов с фотографиями, популярными разделами и удобными инструкциями.

Особенности приложения:

  • Более 17000 рецептов разделенных по:
    • типу кухни;
    • способу приготовления;
    • диетам;
    • требуемым продуктам
    • и многому другому.
  • Архивы рецептов, разделенных понедельно.
  • Создание личной подборки рецептов.
  • Возможность оставлять собственные рецепты с указаниями и подсказками.
  • Доступ к сохраненным рецептам через iPhone и IPad в любом месте, используя приложение.
  • Синхронизация с Evernote для сохранения рецептов в одном месте. Возможность использования Evernote, чтобы сохранить рецепты с других сайтов и кулинарных книг.
  • Делитесь своими любимыми рецептами с друзьями и семьей через Facebook, Twitter, Pinterest и электронную почту.
  • Дисплей приложения не будет переходить в спящий режим, во время готовки, оставаясь включенным все время, пока рецепт на экране.
  • Рекомендации рецептов по вашим предпочтениям.
  • Организация рецептов в настраиваемые коллекции.
  • Видео учебники для тех, кто учится готовить.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты NYT Cooking:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 11
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКулинария, напитки

Отзывы о программе NYT Cooking

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Отзывов о программе NYT Cooking 2.12.2 для iOS пока нет, можете добавить...

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