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NYT Cooking - введение в кулинарию от New York Times. Более 17000 рецептов с фотографиями, популярными разделами и удобными инструкциями.
Особенности приложения:
- Более 17000 рецептов разделенных по:
- типу кухни;
- способу приготовления;
- диетам;
- требуемым продуктам
- и многому другому.
- Архивы рецептов, разделенных понедельно.
- Создание личной подборки рецептов.
- Возможность оставлять собственные рецепты с указаниями и подсказками.
- Доступ к сохраненным рецептам через iPhone и IPad в любом месте, используя приложение.
- Синхронизация с Evernote для сохранения рецептов в одном месте. Возможность использования Evernote, чтобы сохранить рецепты с других сайтов и кулинарных книг.
- Делитесь своими любимыми рецептами с друзьями и семьей через Facebook, Twitter, Pinterest и электронную почту.
- Дисплей приложения не будет переходить в спящий режим, во время готовки, оставаясь включенным все время, пока рецепт на экране.
- Рекомендации рецептов по вашим предпочтениям.
- Организация рецептов в настраиваемые коллекции.
- Видео учебники для тех, кто учится готовить.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app