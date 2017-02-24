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5 NYT Cooking - введение в кулинарию от New York Times. Более 17000 рецептов с фотографиями, популярными разделами и удобными инструкциями. Особенности приложения: Более 17000 рецептов разделенных по: типу кухни; способу приготовления; диетам; требуемым продуктам и многому другому.

Архивы рецептов, разделенных понедельно.

Создание личной подборки рецептов.

Возможность оставлять собственные рецепты с указаниями и подсказками.

Доступ к сохраненным рецептам через iPhone и IPad в любом месте, используя приложение.

Синхронизация с Evernote для сохранения рецептов в одном месте. Возможность использования Evernote, чтобы сохранить рецепты с других сайтов и кулинарных книг.

Делитесь своими любимыми рецептами с друзьями и семьей через Facebook, Twitter, Pinterest и электронную почту.

Дисплей приложения не будет переходить в спящий режим, во время готовки, оставаясь включенным все время, пока рецепт на экране.

Рекомендации рецептов по вашим предпочтениям.

Организация рецептов в настраиваемые коллекции.

Видео учебники для тех, кто учится готовить. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app