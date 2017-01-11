Фантастические твари: Дела – в магическом мире, созданным по мотивам произведений Роулинг о Волшебном мире, возникли непредвиденные обстоятельства.

Министерство Магии не может справиться с проблемами своими силами и обращается за помощью к молодому сотруднику отдела по контролю за магическими животными. Вас ожидают большое количество красочных локаций, которые необходимо тщательно изучить. Найденные улики требуется проанализировать и расшифровать, иногда, без помощи магии просто не обойтись.

Найдите и защитите таких редких волшебных существ, как нюхлеры, кентавры, единороги и используйте дедуктивные методы и, конечно же, волшебные зелья.