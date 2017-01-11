Программы для Android » Игры » Квесты, Adventure » Фантастические твари: Дела 2.2.7670 для Android
Скачать Яндекс.Браузер
Фантастические твари: Дела для Android

Фантастические твари: Дела 2.2.7670 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Фантастические твари: Дела 2.2.7670 для AndroidОписание   Скачать Фантастические твари: Дела 2.2.7670 для AndroidСКАЧАТЬ (86,83 Мб) Скриншоты Фантастические твари: Дела 2.2.7670 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Фантастические твари: Дела 2.2.7670 для AndroidСтатистика   Отзывы о Фантастические твари: Дела 2.2.7670 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Фантастические твари: Дела – в магическом мире, созданным по мотивам произведений Роулинг о Волшебном мире, возникли непредвиденные обстоятельства.

Министерство Магии не может справиться с проблемами своими силами и обращается за помощью к молодому сотруднику отдела по контролю за магическими животными. Вас ожидают большое количество красочных локаций, которые необходимо тщательно изучить. Найденные улики требуется проанализировать и расшифровать, иногда, без помощи магии просто не обойтись.

Найдите и защитите таких редких волшебных существ, как нюхлеры, кентавры, единороги и используйте дедуктивные методы и, конечно же, волшебные зелья.  

Что нового в Фантастические твари: Дела 2.2.7670 для Android?
  • исправление ошибок и различные улучшения.
Скриншоты Фантастические твари: Дела:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 80
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКвесты, Adventure

Отзывы о программе Фантастические твари: Дела

Admin

Отзывов о программе Фантастические твари: Дела 2.2.7670 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

GPS status

MAPS.ME

Camera360

AppMgr III (App 2 SD)

SofaScore

SimCity BuildIt

X-plore

Battery Doctor

Герои Стихий

World of Tanks Assistant

FBReader

Temple Run 2

BlaBlaCar

World of Tanks Blitz

King of Thieves

TripAdvisor

Sonic Dash

Avast Mobile Security & Antivirus

Clean Master

Fruit Nibblers

 
 