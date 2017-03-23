Zadarma для Windows

Zadarma 1.1.0.4572

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Описание Zadarma 1.1.0.4572Описание   Скачать Zadarma 1.1.0.4572СКАЧАТЬ (7,97 Мб) Скриншоты Zadarma 1.1.0.4572Скриншоты (2)   Статистика Zadarma 1.1.0.4572Статистика   Отзывы о Zadarma 1.1.0.4572Отзывы (0)  
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Zadarma - удобная и простая программа для Windows, которая обладает интуитивным интерфейсом и имеет все необходимые функции для совершения и приема звонков с компьютера.

Основные возможности программы:

  • Простота настройки (достаточно указать логин и пароль и программа готова к использованию);
  • Поддержка пяти языков;
  • Телефонная книга;
  • Поддержка Виртуальной АТС;
  • Отображение баланса учетной записи (в валюте личного кабинета);
  • Сигнал о входящем вызове
  • Круглосуточная поддержка (он-лайн чат и тикеты);
  • История разговоров;
  • Регулярные обновления.
Скриншоты Zadarma:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыIP-телефония

Отзывы о программе Zadarma

Admin

Отзывов о программе Zadarma 1.1.0.4572 пока нет, можете добавить...

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