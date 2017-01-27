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5 White Noise окружит вас приятными звуками природы, поможет расслабиться после тяжелого дня, сконцентрироваться на работе и учебе или справиться с бессонницей. Предлагает более 40 стерео звуков: дождь, волны, джунгли, ветер, гроза, шум города, кваканье лягушек, мурлыканье кота и другое. Спокойные релаксирующие шумозвуки помогут убаюкать плачущих младенцев, а вам уснуть во время долгой поездки. Расслабляет и снимает стресс. Выбирайте любимый звуковой фон и отключайте все лишние посторонние звуки. Слушайте проливной дождь или грохот волн на пляже, или треск костра - успокаивайтесь и расслабляйтесь.

Убаюкивает. Под медитирующие зацикленные звуки, вы сможете быстрее уснуть и по-настоящему выспаться. Все посторонние шумы будут заглушены.

Улучшает самочувствие. После того как вы проснетесь, вы почувствуете себя полностью обновленным и полным сил. Особенности приложения: Более 40 аудиозаписей различных фоновых звуков.

Быстрый доступ к любимым аудиозаписям.

Интеграция с Apple Watch для управления воспроизведением.

Позволяет изменять громкость и длительность воспроизведения.

Миксер звуков, с помощью которого вы сможете смешать несколько шумов вместе и создать свои новые звуки. Поддерживает регулировку громкости, баланса и тона каждого отдельного звука.

Можно использовать другие приложения во время прослушивания.

Таймер для автоматического отключения приложения.

Цифровые часы и Будильник с несколькими мелодиями.

Настройка громкости звука, баланса, время повтора сигнала и многое другое.

Создание собственного плейлиста. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app