White Noise для iOS

White Noise 7.1 для iOS

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Описание White Noise 7.1 для iOSОписание   Скачать White Noise 7.1 для iOSСКАЧАТЬ (43.7 Мб) Скриншоты White Noise 7.1 для iOSСкриншоты (7)   Статистика White Noise 7.1 для iOSСтатистика   Отзывы о White Noise 7.1 для iOSОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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White Noise окружит вас приятными звуками природы, поможет расслабиться после тяжелого дня, сконцентрироваться на работе и учебе или справиться с бессонницей. Предлагает более 40 стерео звуков: дождь, волны, джунгли, ветер, гроза, шум города, кваканье лягушек, мурлыканье кота и другое. Спокойные релаксирующие шумозвуки помогут убаюкать плачущих младенцев, а вам уснуть во время долгой поездки.

  • Расслабляет и снимает стресс. Выбирайте любимый звуковой фон и отключайте все лишние посторонние звуки. Слушайте проливной дождь или грохот волн на пляже, или треск костра - успокаивайтесь и расслабляйтесь.
  • Убаюкивает. Под медитирующие зацикленные звуки, вы сможете быстрее уснуть и по-настоящему выспаться. Все  посторонние шумы будут заглушены.
  • Улучшает самочувствие. После того как вы проснетесь, вы почувствуете себя полностью обновленным и полным сил.

Особенности приложения:

  • Более 40 аудиозаписей различных фоновых звуков.
  • Быстрый доступ к любимым аудиозаписям.
  • Интеграция с Apple Watch для управления воспроизведением.
  • Позволяет изменять громкость и длительность воспроизведения.
  • Миксер звуков, с помощью которого вы сможете смешать несколько шумов вместе и создать свои новые звуки. Поддерживает регулировку громкости, баланса и тона каждого отдельного звука.
  • Можно использовать другие приложения во время прослушивания.
  • Таймер для автоматического отключения приложения.
  • Цифровые часы и Будильник с несколькими мелодиями.
  • Настройка громкости звука, баланса, время повтора сигнала и многое другое.
  • Создание собственного плейлиста.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты White Noise:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 10
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры

Отзывы о программе White Noise

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