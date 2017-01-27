|
|
|Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
|
- Рейтинг программы - 5.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
White Noise окружит вас приятными звуками природы, поможет расслабиться после тяжелого дня, сконцентрироваться на работе и учебе или справиться с бессонницей. Предлагает более 40 стерео звуков: дождь, волны, джунгли, ветер, гроза, шум города, кваканье лягушек, мурлыканье кота и другое. Спокойные релаксирующие шумозвуки помогут убаюкать плачущих младенцев, а вам уснуть во время долгой поездки.
- Расслабляет и снимает стресс. Выбирайте любимый звуковой фон и отключайте все лишние посторонние звуки. Слушайте проливной дождь или грохот волн на пляже, или треск костра - успокаивайтесь и расслабляйтесь.
- Убаюкивает. Под медитирующие зацикленные звуки, вы сможете быстрее уснуть и по-настоящему выспаться. Все посторонние шумы будут заглушены.
- Улучшает самочувствие. После того как вы проснетесь, вы почувствуете себя полностью обновленным и полным сил.
Особенности приложения:
- Более 40 аудиозаписей различных фоновых звуков.
- Быстрый доступ к любимым аудиозаписям.
- Интеграция с Apple Watch для управления воспроизведением.
- Позволяет изменять громкость и длительность воспроизведения.
- Миксер звуков, с помощью которого вы сможете смешать несколько шумов вместе и создать свои новые звуки. Поддерживает регулировку громкости, баланса и тона каждого отдельного звука.
- Можно использовать другие приложения во время прослушивания.
- Таймер для автоматического отключения приложения.
- Цифровые часы и Будильник с несколькими мелодиями.
- Настройка громкости звука, баланса, время повтора сигнала и многое другое.
- Создание собственного плейлиста.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app