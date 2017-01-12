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Bitmoji для iOS

Bitmoji 10.0 для iOS

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Описание Bitmoji 10.0 для iOSОписание   Скачать Bitmoji 10.0 для iOSСКАЧАТЬ (80.8 Мб) Скриншоты Bitmoji 10.0 для iOSСкриншоты (2)   Статистика Bitmoji 10.0 для iOSСтатистика   Отзывы о Bitmoji 10.0 для iOSОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Bitmoji - приложение для создания персональных эмодзи. Точно понравится тем, кто обожает пользоваться в чатах стикерами и смайлами. Огромный набор мультипликационных аватар, которые можно вставлять в различные стикеры и смайлы.

С помощью встроенного редактора вы сможете сделать собственный карикатурный образ, который потом помещается на различные коллажи стикеров, дополняется надписями и зарисовками и отправляется в чат наравне со стандартными смайлами. Поддерживает популярные мессенджеры Hangouts, WhatsApp, Line, Viber, Skype и некоторые социальные сети.

Особенности приложения:

  • Создайте яркий мультяшный аватар. Менйте цвет глаз, форму лица, прическу и т.п.
  • Огромная библиотека стикеров - с вашим лицом.
  • Можно использовать в Snapchat, iMessage и других мессенджерах.
  • С Bitmoji в Snapchat, у вас появится доступ к Friendmoji. Это эмодзи с двумя аватарами: вашим и ваших друзей.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Bitmoji:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 10
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы - Редакторы

Отзывы о программе Bitmoji

Admin

Отзывов о программе Bitmoji 10.0 для iOS пока нет, можете добавить...

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