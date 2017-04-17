CloudBuckit для Windows

CloudBuckit 4.4

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Описание CloudBuckit 4.4Описание   Скачать CloudBuckit 4.4СКАЧАТЬ (10,59 Мб) Скриншоты CloudBuckit 4.4Скриншоты (4)   Статистика CloudBuckit 4.4Статистика   Отзывы о CloudBuckit 4.4Отзывы (0)  
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CloudBuckit - удобное приложение, с помощью которого пользователь сможет легко увеличить место для хранения персональных данных и больше не беспокоиться об их потере. Все что необходимо - это лишь подключить используемые облачные диски в приложение и доступ к ним будет возможным с любого компьютера, который вы используете.

Возможности программы:

  • Поддержка 20 различных облачных дисков (Google Drive, Dropbox, OneDrive, Mega, Yandex и др.).
  • Поддержка FTP (FTPS, SFTP).
  • Передача данных по зашифрованному каналу связи (HTTPS).
  • Работа с файлами и папками.
  • Перенос содержимого с одного диска на другой.
  • Вход в приложение с любого компьютера.
Скриншоты CloudBuckit:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование - Файловый обмен

Отзывы о программе CloudBuckit

Admin

Отзывов о программе CloudBuckit 4.4 пока нет, можете добавить...

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