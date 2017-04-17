WinHex 19.2 WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими дисками, дискетами, CD- ROM, DVD, ZIP, Smart Media, Compact Flash memory cards и прочими носителями, при этом поддерживается FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, CDFS R-Drive Image 6.0 build 6015 R-Drive Image - утилита для резервного копирования данных и создания полных образов выбранных разделов или всего жесткого диска. Готовый образ можно записать на USB-носитель или CD/DVD-диск, что дает возможность при необходимости восстановить систему Macrium Reflect 6.3.1665 Free Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного копирования данных. К достоинствам программы следует отнести возможность создания образа системы "на лету" без перезагрузки, высокую скорость работы

Acronis True Image 2017 21.0 Build 6206 Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и отдельных разделов Windows, благодаря чему любые данные и приложения могут быть восстановлены в любой момент. Работает с любыми устройства хранения данных Paragon Hard Disk Manager 15 10.1.25.294 Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких дисков, установки и запуска нескольких ОС, создания резервных копий ваших данных. Hard Disk Manager - универсальный комплект утилит для работы с жестким диском Norton Ghost 15.0.0.35659 Norton Ghost включает развитые возможности архивации и восстановления данных для персональных компьютеров