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5 Burly Men at Sea - сказка о трех больших, бородатых рыбаках, которые оставили обычную жизнь ради поисков приключений. Игра погружает в атмосферу скандинавских мифов и успокаивает за счет расслабляющей музыки и минималистичного оформления. Сюжет игры уносит нас в воды Скандинавии начала 20 века и может идти по самым разным путям, сталкивая персонажей с существами из сказок. Вы играете за рассказчика и странника и создаете историю о трех неуклюжих героях. Пройдите игру один раз - получится одна сказка, затем отправляйтесь в плаванье снова - и откроете новые приключения. Особенности игры: Разветвляющая история: участвуйте в самых разных приключениях, каждое из которых составлено так, чтобы его можно было пройти за один присест.

Интерактивный мир: создавайте сюжет сами, взаимодействуя с героями и миром вокруг них в интерактивных декорациях.

Живая эстетика: яркое оформление, созданная вручную анимация и необычная музыка, вдохновленная скандинавскими декорациями игры. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app