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Burly Men At Sea для iOS

Burly Men At Sea 1.2 для iOS

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Описание Burly Men At Sea 1.2 для iOSОписание   Скачать Burly Men At Sea 1.2 для iOSСКАЧАТЬ (209 Мб) Скриншоты Burly Men At Sea 1.2 для iOSСкриншоты (5)   Статистика Burly Men At Sea 1.2 для iOSСтатистика   Отзывы о Burly Men At Sea 1.2 для iOSОтзывы (0)  
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Burly Men at Sea - сказка о трех больших, бородатых рыбаках, которые оставили обычную жизнь ради поисков приключений.

Игра погружает в атмосферу скандинавских мифов и успокаивает за счет расслабляющей музыки и минималистичного оформления.

Сюжет игры уносит нас в воды Скандинавии начала 20 века и может идти по самым разным путям, сталкивая персонажей с существами из сказок. Вы играете за рассказчика и странника и создаете историю о трех неуклюжих героях.

Пройдите игру один раз - получится одна сказка, затем отправляйтесь в плаванье снова - и откроете новые приключения.

Особенности игры:

  • Разветвляющая история: участвуйте в самых разных приключениях, каждое из которых составлено так, чтобы его можно было пройти за один присест.
  • Интерактивный мир: создавайте сюжет сами, взаимодействуя с героями и миром вокруг них в интерактивных декорациях.
  • Живая эстетика: яркое оформление, созданная вручную анимация и необычная музыка, вдохновленная скандинавскими декорациями игры.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Burly Men At Sea:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 20
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКвесты, Adventure
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