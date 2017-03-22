MusicID - эргономичное приложение для распознавания музыки. Достаточно быстро определяет музыку, звучащую вокруг вас, показывает название исполнителя и песни, обложку альбома и ссылку, по которой вы сможете скачать данный альбом. Подстраиватся под ваши музыкальные пристрастия, предлагая композиции, схожие с найденными вами.
Особенности приложения:
Быстрое определение музыки, которая играет рядом с вами.
Списки популярных треков и список песен, которые вы опознавали.
После идентификации песни выдает набор информации, включающий связанные треки, видео с YouTube и текст песни.
Добавляйте примечания и комментарии, отмечайте местоположение, чтобы вспомнить все обстоятельства, где и почему вам довелось распознать музыку.
Возможность прослушать отрывок песни.
Делитесь понравившейся песней с друзьями в социальных сетях и покупайте треки в iTunes.
Просматривайте похожих исполнителей и слушайте похожие песни любимых исполнителей.
Встроенный текстовый поиск.
Удобный лаконичный дизайн.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
MusicID - удобная и простая программа для распознавания музыки. Быстро определит песню, покажет ее текст, назовет исполнителя и альбом, выдаст ссылки на видео YouTube, предоставит возможность прослушать отрывок и предложит похожие по настроению композиции
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