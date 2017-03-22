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5 MusicID - эргономичное приложение для распознавания музыки. Достаточно быстро определяет музыку, звучащую вокруг вас, показывает название исполнителя и песни, обложку альбома и ссылку, по которой вы сможете скачать данный альбом. Подстраиватся под ваши музыкальные пристрастия, предлагая композиции, схожие с найденными вами. Особенности приложения: Быстрое определение музыки, которая играет рядом с вами.

Списки популярных треков и список песен, которые вы опознавали.

После идентификации песни выдает набор информации, включающий связанные треки, видео с YouTube и текст песни.

Добавляйте примечания и комментарии, отмечайте местоположение, чтобы вспомнить все обстоятельства, где и почему вам довелось распознать музыку.

Возможность прослушать отрывок песни.

Делитесь понравившейся песней с друзьями в социальных сетях и покупайте треки в iTunes.

Просматривайте похожих исполнителей и слушайте похожие песни любимых исполнителей.

Встроенный текстовый поиск.

Удобный лаконичный дизайн. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app