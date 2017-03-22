MusicID для iOS

MusicID 3.0.3 для iOS

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Описание MusicID 3.0.3 для iOSОписание   Скачать MusicID 3.0.3 для iOSСКАЧАТЬ (49 Мб) Скриншоты MusicID 3.0.3 для iOSСкриншоты (4)   Статистика MusicID 3.0.3 для iOSСтатистика   Отзывы о MusicID 3.0.3 для iOSОтзывы (0)  
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MusicID - эргономичное приложение для распознавания музыки. Достаточно быстро определяет музыку, звучащую вокруг вас, показывает название исполнителя и песни, обложку альбома и ссылку, по которой вы сможете скачать данный альбом. Подстраиватся под ваши музыкальные пристрастия, предлагая композиции, схожие с найденными вами.

Особенности приложения:

  • Быстрое определение музыки, которая играет рядом с вами.
  • Списки популярных треков и список песен, которые вы опознавали.
  • После идентификации песни выдает набор информации, включающий связанные треки, видео с YouTube и текст песни.
  • Добавляйте примечания и комментарии, отмечайте местоположение, чтобы вспомнить все обстоятельства, где и почему вам довелось распознать музыку.
  • Возможность прослушать отрывок песни.
  • Делитесь понравившейся песней с друзьями в социальных сетях и покупайте треки в iTunes.
  • Просматривайте похожих исполнителей и слушайте похожие песни любимых исполнителей.
  • Встроенный текстовый поиск.
  • Удобный лаконичный дизайн.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты MusicID:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 19
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлагины - Музыка

Отзывы о программе MusicID

Admin

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