Amazon Alexa - умный голосовой ассистент. Предлагает широкий набор опций управления - нужно просто сказать. С помощью голоса или через интерфейс вы сможете включать музыку, слушать радио, иметь доступ к новостям и информации.
Всегда готов играть вашу любимую музыку, обновлять новости и погоду, отвечать на вопросы, создавать списки и многое другое. Может выполнять как простые, так и сложные запросы, такие как, "До которого часа работает ближайший супермаркет в следующее субботу?" или "Где поблизости японский ресторан с бизнес-ланчем?".
Особенности приложения:
Позволяет легко управлять сигналами оповещения, музыкой, списками покупок и многим другим, где бы вы ни находились.
Может воспроизводить потоковую музыку, например, Apple Music и Google Play Музыка.
Постоянно обучается и добавляет больше функций с течением времени.
Чем чаще используется программа , тем больше она будет адаптироваться к вашей модели речи, словарному запасу и личным предпочтениям.
Работает в облаке.
Быстрое подключение к Wi-Fi сети.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
MusicID - удобная и простая программа для распознавания музыки. Быстро определит песню, покажет ее текст, назовет исполнителя и альбом, выдаст ссылки на видео YouTube, предоставит возможность прослушать отрывок и предложит похожие по настроению композиции
Amazon Alexa - умный голосовой ассистент, которому достаточно задать запрос, и перед вами последние новости, любимая музыка и вся поисковая информация. С каждым вопросом программа адаптируется под ваши предпочтения, выполняя любые по сложности запросы