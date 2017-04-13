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3.50 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 3.50 из 5

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5 Amazon Alexa - умный голосовой ассистент. Предлагает широкий набор опций управления - нужно просто сказать. С помощью голоса или через интерфейс вы сможете включать музыку, слушать радио, иметь доступ к новостям и информации. Всегда готов играть вашу любимую музыку, обновлять новости и погоду, отвечать на вопросы, создавать списки и многое другое. Может выполнять как простые, так и сложные запросы, такие как, "До которого часа работает ближайший супермаркет в следующее субботу?" или "Где поблизости японский ресторан с бизнес-ланчем?". Особенности приложения: Позволяет легко управлять сигналами оповещения, музыкой, списками покупок и многим другим, где бы вы ни находились.

Может воспроизводить потоковую музыку, например, Apple Music и Google Play Музыка.

Постоянно обучается и добавляет больше функций с течением времени.

Чем чаще используется программа , тем больше она будет адаптироваться к вашей модели речи, словарному запасу и личным предпочтениям.

Работает в облаке.

Быстрое подключение к Wi-Fi сети. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app