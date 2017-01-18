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Day One для iOS

Day One 2.1.2 для iOS

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Описание Day One 2.1.2 для iOSОписание   Скачать Day One 2.1.2 для iOSСКАЧАТЬ (179 Мб) Скриншоты Day One 2.1.2 для iOSСкриншоты (2)   Статистика Day One 2.1.2 для iOSСтатистика   Отзывы о Day One 2.1.2 для iOSОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Day One - простой способ ведения журнала. Легко и быстро записывайте свои мысли и воспоминания в виде текста и фото. Ловите моменты, запечатлев их. От событий, бывающих раз в жизни до повседневных дел, элегантный интерфейс приложения превратит ведение дневника вашей жизни в удовольствие и побудит вас писать больше.

Возможности приложения:

  • Добавление до десяти встроенных фотографий в одну запись.
  • Ведение до десяти журналов с уникальными фонами и названиями.
  • Режим карты.
  • Настройка напоминаний.
  • Управление записями: выбор, поиск, перенос, метки, закладки и удаление нескольких записей одновременно.
  • Фильтры хроники: закладки, метки, место, год, активность и музыка.
  • Поддержка часовых поясов.
  • Локальные резервные копии с возможностью экспорта.
  • Защита датчиком - вход по отпечатку пальца Touch ID.
  • Автоматические метаданные: место, погода, активность, подсчет шагов и музыка.
  • Экспорт в PDF c умными фильтрами.
  • Поддержка расширения Share Extension.
  • Фото и статистика использования в расширении Today Extension.
  • Синхронизация и резервирование в облаке.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Day One:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 10
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы

Отзывы о программе Day One

Admin

Отзывов о программе Day One 2.1.2 для iOS пока нет, можете добавить...

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