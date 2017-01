Day One 2.1.2 для iOS Описание СКАЧАТЬ ( 179 Мб) Скриншоты (2) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5 Day One - простой способ ведения журнала. Легко и быстро записывайте свои мысли и воспоминания в виде текста и фото. Ловите моменты, запечатлев их. От событий, бывающих раз в жизни до повседневных дел, элегантный интерфейс приложения превратит ведение дневника вашей жизни в удовольствие и побудит вас писать больше. Возможности приложения: Добавление до десяти встроенных фотографий в одну запись.

Ведение до десяти журналов с уникальными фонами и названиями.

Режим карты.

Настройка напоминаний.

Управление записями: выбор, поиск, перенос, метки, закладки и удаление нескольких записей одновременно.

Фильтры хроники: закладки, метки, место, год, активность и музыка.

Поддержка часовых поясов.

Локальные резервные копии с возможностью экспорта.

Защита датчиком - вход по отпечатку пальца Touch ID.

Автоматические метаданные: место, погода, активность, подсчет шагов и музыка.

Экспорт в PDF c умными фильтрами.

Поддержка расширения Share Extension.

Фото и статистика использования в расширении Today Extension.

Синхронизация и резервирование в облаке.

