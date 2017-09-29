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Crystal TV+ для iOS

Crystal TV+ 3.1.1111 для iPhone, iPad

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Описание Crystal TV+ 3.1.1111 для iPhone, iPadОписание   Скачать Crystal TV+ 3.1.1111 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (26 Мб) Скриншоты Crystal TV+ 3.1.1111 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Crystal TV+ 3.1.1111 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Crystal TV+ 3.1.1111 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Crystal TV+ - самый настоящий переносной телевизор для мобильных iOS-устройств, например iPad, iPhone или iPod Touch. Приложение осуществляет трансляцию видео контента с использованием фирменной технологии Crystal Adaptive Streaming, что позволяет наслаждаться высоким качеством видео как в широкополосных сетях, так и в сетях 3G и даже EDGE. Присутствует огромное количество доступных каналов, включая СТС, Россия 24, France24, Европа Плюс ТВ, Первый образовательный, Наш Футбол HD, Спорт, Nickelodeon, MTV, National Geographic, National Geo Wild, Эксперт ТВ и многие другие.

Ключевые особенности Crystal TV+:

  • огромное количество популярных онлайн каналов эфирного телевидения;
  • автоматическая адаптация к скорости доступа в интернет, за счет чего достигается наилучшее изображение;
  • наличие встроенной программы передач;
  • наличие функции "картинка-в-картинке";
  • режим матрицы;
  • режим списка;
  • режим живого preview.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Crystal TV+:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 124
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - другое
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Отзывы о программе Crystal TV+

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