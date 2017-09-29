Crystal TV+ - самый настоящий переносной телевизор для мобильных iOS-устройств, например iPad, iPhone или iPod Touch. Приложение осуществляет трансляцию видео контента с использованием фирменной технологии Crystal Adaptive Streaming, что позволяет наслаждаться высоким качеством видео как в широкополосных сетях, так и в сетях 3G и даже EDGE. Присутствует огромное количество доступных каналов, включая СТС, Россия 24, France24, Европа Плюс ТВ, Первый образовательный, Наш Футбол HD, Спорт, Nickelodeon, MTV, National Geographic, National Geo Wild, Эксперт ТВ и многие другие.
Ключевые особенности Crystal TV+:
огромное количество популярных онлайн каналов эфирного телевидения;
автоматическая адаптация к скорости доступа в интернет, за счет чего достигается наилучшее изображение;
наличие встроенной программы передач;
наличие функции "картинка-в-картинке";
режим матрицы;
режим списка;
режим живого preview.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app