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Adobe Photoshop Fix для iOS

Adobe Photoshop Fix 1.7 для Android

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Описание Adobe Photoshop Fix 1.7 для AndroidОписание   Скачать Adobe Photoshop Fix 1.7 для AndroidСКАЧАТЬ (188 Мб) Скриншоты Adobe Photoshop Fix 1.7 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Adobe Photoshop Fix 1.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Adobe Photoshop Fix 1.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Adobe Photoshop Fix - удобный инструмент для глубокого ретуширования и реставрации изображений непосредственно на iPad или iPhone. Присутствует возможность выполнять восстановление, сглаживание, пластику, осветление и другие операции с изображениями. Кроме этого при помощи облачного сервиса Adobe Creative Cloud можно получить доступ к отредактированным фотографиям в любое время и в любом месте.

Ключевые особенности Adobe Photoshop Fix:

  • Ретуширование и восстановление фотографий.
  • Наличие инструментов для изменения черт лица.
  • Возможность вращения любых областей, изменение их линий и форм.
  • Корректировка дефектов с помощью содержимого окружающих областей.
  • Сглаживание изображений, осветление и затемнение участков фотографий.
  • Редактирование цвета, насыщенности, экспозиции, контрастности, расфокусировки и пр.
  • Возможность отправить изображение прямо в Photoshop CC на настольном компьютере для последующей работы и улучшения.
  • Сохранение изображений в файл PSD.
  • Подключение к облачному сервису Adobe Creative Cloud.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Adobe Photoshop Fix:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 242
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
 Программа Adobe Photoshop Fix отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Adobe Photoshop Fix

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