Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 Adobe Photoshop Fix - удобный инструмент для глубокого ретуширования и реставрации изображений непосредственно на iPad или iPhone. Присутствует возможность выполнять восстановление, сглаживание, пластику, осветление и другие операции с изображениями. Кроме этого при помощи облачного сервиса Adobe Creative Cloud можно получить доступ к отредактированным фотографиям в любое время и в любом месте. Ключевые особенности Adobe Photoshop Fix: Ретуширование и восстановление фотографий.

Наличие инструментов для изменения черт лица.

Возможность вращения любых областей, изменение их линий и форм.

Корректировка дефектов с помощью содержимого окружающих областей.

Сглаживание изображений, осветление и затемнение участков фотографий.

Редактирование цвета, насыщенности, экспозиции, контрастности, расфокусировки и пр.

Возможность отправить изображение прямо в Photoshop CC на настольном компьютере для последующей работы и улучшения.

Сохранение изображений в файл PSD.

Подключение к облачному сервису Adobe Creative Cloud. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Adobe Photoshop Fix для Android