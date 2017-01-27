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Adobe Reader для iOS

Adobe Reader 17.01.31 для iPhone, iPad

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Описание Adobe Reader 17.01.31 для iPhone, iPadОписание   Скачать Adobe Reader 17.01.31 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (47.7 Мб) Скриншоты Adobe Reader 17.01.31 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Adobe Reader 17.01.31 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Adobe Reader 17.01.31 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Adobe Reader - отличный инструмент для мобильных iOS-устройств, с помощью которого можно создавать, сканировать, просматривать, комментировать и подписывать файлы PDF.

Ключевые особенности Adobe Reader:

  • Просмотр файлов PDF.
  • Возможность открывать документы PDF из электронной почты.
  • Наличие встроенного поиска, прокрутка и изменение масштаба.
  • Режим постраничного просмотра или непрерывной прокрутки.
  • Наличие инструментов для комментирования PDF-файлов.
  • Поддержка стилуса Apple Pencil на iPad Pro.
  • Сканирование документов.
  • Инструменты для определения границ отсканированных документов, корректировки перспективы и увеличения четкости текста.
  • Возможность заполнения и подписания форм.
  • Вход в персональную бесплатную запись Adobe Document Cloud прямо из приложения.
  • Возможность подключения к облачным хранилищам Dropbox, iCloud Drive, Box, Microsoft OneDrive и Google Диск.
  • Редактирование и систематизация файлов PDF.
  • Создание файлов PDF.
  • Преобразование файлов Microsoft Office и фотографий с камеры в формат PDF.
  • Сохранение документов PDF в виде редактируемых файлов Microsoft Word и Excel.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Adobe Reader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 29
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
 Программа Adobe Reader отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Adobe Reader

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Отзывов о программе Adobe Reader 17.01.31 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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