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Adobe Reader - отличный инструмент для мобильных iOS-устройств, с помощью которого можно создавать, сканировать, просматривать, комментировать и подписывать файлы PDF. Ключевые особенности Adobe Reader: Просмотр файлов PDF.

Возможность открывать документы PDF из электронной почты.

Наличие встроенного поиска, прокрутка и изменение масштаба.

Режим постраничного просмотра или непрерывной прокрутки.

Наличие инструментов для комментирования PDF-файлов.

Поддержка стилуса Apple Pencil на iPad Pro.

Сканирование документов.

Инструменты для определения границ отсканированных документов, корректировки перспективы и увеличения четкости текста.

Возможность заполнения и подписания форм.

Вход в персональную бесплатную запись Adobe Document Cloud прямо из приложения.

Возможность подключения к облачным хранилищам Dropbox, iCloud Drive, Box, Microsoft OneDrive и Google Диск.

Редактирование и систематизация файлов PDF.

Создание файлов PDF.

Преобразование файлов Microsoft Office и фотографий с камеры в формат PDF.

Сохранение документов PDF в виде редактируемых файлов Microsoft Word и Excel.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app