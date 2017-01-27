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Adobe Reader - отличный инструмент для мобильных iOS-устройств, с помощью которого можно создавать, сканировать, просматривать, комментировать и подписывать файлы PDF.
Ключевые особенности Adobe Reader:
- Просмотр файлов PDF.
- Возможность открывать документы PDF из электронной почты.
- Наличие встроенного поиска, прокрутка и изменение масштаба.
- Режим постраничного просмотра или непрерывной прокрутки.
- Наличие инструментов для комментирования PDF-файлов.
- Поддержка стилуса Apple Pencil на iPad Pro.
- Сканирование документов.
- Инструменты для определения границ отсканированных документов, корректировки перспективы и увеличения четкости текста.
- Возможность заполнения и подписания форм.
- Вход в персональную бесплатную запись Adobe Document Cloud прямо из приложения.
- Возможность подключения к облачным хранилищам Dropbox, iCloud Drive, Box, Microsoft OneDrive и Google Диск.
- Редактирование и систематизация файлов PDF.
- Создание файлов PDF.
- Преобразование файлов Microsoft Office и фотографий с камеры в формат PDF.
- Сохранение документов PDF в виде редактируемых файлов Microsoft Word и Excel.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app