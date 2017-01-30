Tanks Analytics 1.2.9 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 3,24 Мб) Скриншоты (8) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Tanks Analytics - неофициальное приложение для отображения и анализа статистики игроков проекта World of Tanks, благодаря которому заядлые танкисты смогут не только анализировать свою эффективность в боях, но и отслеживать изменения своего скила по различным рейтингам (РЭ, WN6, WN8). Присутствует возможность просмотра динамики статистики игрока, сессионная статистика, история статистики, инфографика, графики по технике, а также сравнение игроков и встроенный калькулятор обзора. Основные возможности Tanks Analytics: Отображение общей статистики игрока.

Расчет сторонних рейтингов РЭ, WN6, WN8.

Отображение статистики по технике игрока с выводом средних значений.

Отслеживания динамики изменения статистики по рейтингам, проценту побед, среднему урону. Построение графиков в разрезе проведенных боёв.

Графики статистики для каждого танка.

Калькулятор обзора.

Построение графиков по средним показателям на технике.

Сравнение до пяти игроков по основным показателям.

Сравнение игроков по технике.

Хранение всей статистики и истории поиска. Что нового в Tanks Analytics 1.2.9 для Android?

Обновили данные для расчета WN8 у шведских танков. Как обычно, WN8 будет пересчитано после очередного обновления статистики у игрока. Внимание (!) для некоторых игроков может быть отклонение значений Wn8 от данных на других сайтах, особенно если у них было много боёв на E50 и M46 Patton. Скриншоты Tanks Analytics: Статус программы Бесплатная Операционка Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 33 Разработчик Infrns Последнее обновление 30.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Утилиты Отзывы о программе Tanks Analytics Admin Отзывов о программе Tanks Analytics 1.2.9 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости