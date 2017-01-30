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Tanks Analytics для Android

Tanks Analytics 1.2.9 для Android

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Описание Tanks Analytics 1.2.9 для AndroidОписание   Скачать Tanks Analytics 1.2.9 для AndroidСКАЧАТЬ (3,24 Мб) Скриншоты Tanks Analytics 1.2.9 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Tanks Analytics 1.2.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Tanks Analytics 1.2.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Tanks Analytics - неофициальное приложение для отображения и анализа статистики игроков проекта World of Tanks, благодаря которому заядлые танкисты смогут не только анализировать свою эффективность в боях, но и отслеживать изменения своего скила по различным рейтингам (РЭ, WN6, WN8). Присутствует возможность просмотра динамики статистики игрока, сессионная статистика, история статистики, инфографика, графики по технике, а также сравнение игроков и встроенный калькулятор обзора.

Основные возможности Tanks Analytics:

 

  • Отображение общей статистики игрока.
  • Расчет сторонних рейтингов РЭ, WN6, WN8.
  • Отображение статистики по технике игрока с выводом средних значений.
  • Отслеживания динамики изменения статистики по рейтингам, проценту побед, среднему урону. Построение графиков в разрезе проведенных боёв.
  • Графики статистики для каждого танка.
  • Калькулятор обзора.
  • Построение графиков по средним показателям на технике.
  • Сравнение до пяти игроков по основным показателям.
  • Сравнение игроков по технике.
  • Хранение всей статистики и истории поиска.
Что нового в Tanks Analytics 1.2.9 для Android?
  • Обновили данные для расчета WN8 у шведских танков. Как обычно, WN8 будет пересчитано после очередного обновления статистики у игрока. Внимание (!) для некоторых игроков может быть отклонение значений Wn8 от данных на других сайтах, особенно если у них было много боёв на E50 и M46 Patton.
Скриншоты Tanks Analytics:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 33
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты
 Программа Tanks Analytics отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Tanks Analytics

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