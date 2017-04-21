Weezzler - простое в использовании приложение, с помощью которого можно воспроизводить музыку со своего мобильного устройства на ПК, Smart TV или медиаприставке по Wi-Fi. Для этого не потребуется никакого дополнительного оборудования или программного обеспечения - достаточно убедиться, что смартфон и компьютер находяться в одной беспроводной Wi-Fi-сети.

После запуска Weezzler генерирует код, который необходимо ввести на официальной странице сервиса. После синхронизации вашего Android-девайса и ПК, вся медиатека будет доступна в браузере, отсортированная по исполнителям, альбомам и названиям композиций. Управлять музыкой можно как в браузере, так и в приложении.

Основные возможности Weezzler: