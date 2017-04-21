Weezzler для Android

Weezzler 1.0.7 для Android

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Описание Weezzler 1.0.7 для AndroidОписание   Скачать Weezzler 1.0.7 для AndroidСКАЧАТЬ (2,21 Мб) Скриншоты Weezzler 1.0.7 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Weezzler 1.0.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Weezzler 1.0.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Weezzler - простое в использовании приложение, с помощью которого можно воспроизводить музыку со своего мобильного устройства на ПК, Smart TV или медиаприставке по Wi-Fi. Для этого не потребуется никакого дополнительного оборудования или программного обеспечения - достаточно убедиться, что смартфон и компьютер находяться в одной беспроводной Wi-Fi-сети.

После запуска Weezzler генерирует код, который необходимо ввести на официальной странице сервиса. После синхронизации вашего Android-девайса и ПК, вся медиатека будет доступна в браузере, отсортированная по исполнителям, альбомам и названиям композиций. Управлять музыкой можно как в браузере, так и в приложении.

Основные возможности Weezzler:

  • Стриминг медиатеки с мобильного устройства на ПК по Wi-Fi.
  • Управление музыкой как в браузере, так и в приложении.
  • Подключение к компьютеру, Smart TV или медиаприставке.
  • Не требуется дополнительного оборудования или программного обеспечения.
  • Простота использования.
Скриншоты Weezzler:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 59
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Синхронизация
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Отзывы о программе Weezzler

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