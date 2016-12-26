EasyProduceShop - программа, которая позволяет сравнительно просто вести учет в организации розничной торговли на ЕНВД. Она объединяет учет движения товаров и денежных средств в торговых точках, бухгалтерию организации, функции работы с ЕГАИС по учёту алкогольной продукции.

Программа реализует ведение основных справочников. В ней организован учет приходно-расходных документов: накладных, актов переоценки, переоценки, списания, приходных и расходных кассовых ордеров, авансовых отчетов. В документы встроена возможность их проводки через операции бухгалтерского учёта.

Учета продаж товаров можно вести с помощью переучёта или через кассовую продажу, причем в любой момент можно отображать наличие и общую стоимость товара в любой торговой точке организации. В программе встроена выдача отчета по взаиморасчетам с любым из поставщиков. Для бухгалтерии организации имеется готовый план счетов и возможность его расширения , готовые операции по счетам и возможность их добавления, а также выдачи оборотной ведомости.

Программа ведет обмен информацией по ЕГАИС с поставщиками алкогольной продукции. В эти функции входит:

запрос данных об наличии товара,

приём накладных,

отправка актов получения накладных,

обработка квитанций подтверждения,

отправка данных о продажах,

постановка на баланс,

списание алкогольной продукции,

запрос штрих-кода для бутылок с нечитаемой маркой,

печать слипов чеков и многое другое.

Данные о работе с ЕГАИС сохраняются в архив.