EasyProduceShop - программа, которая позволяет сравнительно просто вести учет в организации розничной торговли на ЕНВД. Она объединяет учет движения товаров и денежных средств в торговых точках, бухгалтерию организации, функции работы с ЕГАИС по учёту алкогольной продукции.
Программа реализует ведение основных справочников. В ней организован учет приходно-расходных документов: накладных, актов переоценки, переоценки, списания, приходных и расходных кассовых ордеров, авансовых отчетов. В документы встроена возможность их проводки через операции бухгалтерского учёта.
Учета продаж товаров можно вести с помощью переучёта или через кассовую продажу, причем в любой момент можно отображать наличие и общую стоимость товара в любой торговой точке организации. В программе встроена выдача отчета по взаиморасчетам с любым из поставщиков. Для бухгалтерии организации имеется готовый план счетов и возможность его расширения , готовые операции по счетам и возможность их добавления, а также выдачи оборотной ведомости.
Программа ведет обмен информацией по ЕГАИС с поставщиками алкогольной продукции. В эти функции входит:
- запрос данных об наличии товара,
- приём накладных,
- отправка актов получения накладных,
- обработка квитанций подтверждения,
- отправка данных о продажах,
- постановка на баланс,
- списание алкогольной продукции,
- запрос штрих-кода для бутылок с нечитаемой маркой,
- печать слипов чеков и многое другое.
Данные о работе с ЕГАИС сохраняются в архив.