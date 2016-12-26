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EasyProduceShop для Windows

EasyProduceShop 1.3

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Описание EasyProduceShop 1.3Описание   Скачать EasyProduceShop 1.3СКАЧАТЬ (55,17 Мб) Скриншоты EasyProduceShop 1.3Скриншоты (2)   Статистика EasyProduceShop 1.3Статистика   Отзывы о EasyProduceShop 1.3Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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EasyProduceShop - программа, которая позволяет сравнительно просто вести учет в организации  розничной торговли на ЕНВД. Она объединяет учет движения товаров и денежных средств в торговых точках, бухгалтерию организации, функции работы с ЕГАИС по учёту алкогольной продукции.

Программа реализует ведение основных справочников. В ней организован учет приходно-расходных документов: накладных, актов переоценки, переоценки, списания, приходных и расходных кассовых ордеров, авансовых отчетов. В документы встроена возможность их проводки через операции бухгалтерского учёта.

Учета продаж товаров можно вести с помощью переучёта или через кассовую продажу, причем в любой момент можно отображать наличие и общую стоимость товара в любой торговой точке организации. В программе встроена выдача отчета по взаиморасчетам с любым из поставщиков. Для бухгалтерии организации имеется готовый план счетов и возможность его расширения , готовые операции по счетам и возможность их добавления, а также выдачи оборотной ведомости.

Программа ведет обмен информацией по ЕГАИС с поставщиками алкогольной продукции. В эти функции входит:

  • запрос данных об наличии товара,
  • приём накладных,
  • отправка актов получения накладных,
  • обработка квитанций подтверждения,
  • отправка данных о продажах,
  • постановка на баланс,
  • списание алкогольной продукции,
  • запрос штрих-кода для бутылок с нечитаемой маркой,
  • печать слипов чеков и многое другое. 

Данные о работе с ЕГАИС сохраняются в архив.

Скриншоты EasyProduceShop:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1500 руб
Ограничение в работе программыколичество созданных документов
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБухгалтерия - Касса, чеки, ценники - Торговля

Отзывы о программе EasyProduceShop

Admin

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