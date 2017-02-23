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Gboard - клавиатура от Google для iPhone. Имеет идентичное расположение клавиш со штатной клавиатурой от Apple плюс встроенный поиск Google прямо в приложении, где осуществляется набор текста, и поддержка ввода текста при помощи свайпов.
С помощью специальной клавиши можно получить быстрый доступ к поисковой строке и найти всю интересующую информацию. В специальном поле снизу появятся результаты поиска в виде информационных превьюшек. Их можно сразу отправить в чат, например. Реально экономит время. Помимо поиска сайтов, вы можете искать картинки и GIF-анимации.
Особенности приложения:
- Встроенный поиск. Теперь для отправки нужного сайта, картинки или ссылки достаточно нажать на клавишу "G", ввести поисковый запрос и тапнуть по полученному результату.
- GIFs - поиск анимированных изображений.
- Emoji Search - поиск смайлика.
- Все смайлы имеют такой же вид, как и в стандартной клавиатуре: знакомые рожицы разделены по категориям. После нажатия на иконку конкретного смайла, раздел не закрывается.
- Glide Typing - быстрый набор, перемещая палец от буквы к букве.
- Поддерживает предиктивный набор.
- Запятая, вопросительный и восклицательный знаки, скобки - доступ к ним можно получить, удерживая точку.
Клавиатура не перегружена лишними функциями. Отключить тут можно практически все, начиная от автокоррекции и оканчивая поиском контактов. Можно пользоваться исключительно клавиатурой, можно отправлять картинки и анимированные гифки, очень нужно - делитесь поисковыми запросами. Сразу после установки вы получаете полностью готовую к бою клавиатуру. Не нужно ничего отключать, настраивать и подстраивать "под себя".
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app