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Учет в магазине CloudShop для Android

Учет в магазине CloudShop 2.1.17 для Android

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Описание Учет в магазине CloudShop 2.1.17 для AndroidОписание   Скачать Учет в магазине CloudShop 2.1.17 для AndroidСКАЧАТЬ (14 Мб) Скриншоты Учет в магазине CloudShop 2.1.17 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Учет в магазине CloudShop 2.1.17 для AndroidСтатистика   Отзывы о Учет в магазине CloudShop 2.1.17 для AndroidОтзывы (0)  
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CloudShop - удобный инструмент для управления торговлей и ведения учета продаж, товаров и клиентов. Присутствует полный перечень товаров, клиентская база, не ограниченное количество товаров, сотрудников и магазинов, имеются уведомления о истечении срока годности товаров и складских запасов. Автоматизация и управление торговлей, учет на складе – это легко и просто.

Основные функции CloudShop:

  • Справочники. Перечень товаров, список магазинов, поставщиков и сотрудников, клиентская база — всегда под рукой. 
  • Операции. Проводите закупки, продажи, перемещение товаров между складами и магазинами, возврат продаж и закупок, инвентаризацию. Все операции сохраняются в системе и отображаются в финансовом отчете.
  • Отчеты. Выручка, прибыль, количество продаж и средний чек — под контролем. Легко узнать, какой магазин продает лучше, какие позиции стали лидерами продаж, какой товар заканчивается.
  • Деньги. Фиксируйте приходы и расходы денежных средств. Приходные и расходные ордеры формируются автоматически.
  • Безопасная автоматизация магазина — ваша клиентская база и финансовые показатели хранятся на облачных серверах и передаются по зашифрованным каналам. 
  • Возможность генерации штрих-кодов для товаров, у которых их нет, подготовка ценников.
  • Программа учета клиентов позволяет присвоить клиентам персональные и накопительные скидки.
Скриншоты Учет в магазине CloudShop:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет - Штрихкод - другое

Отзывы о программе Учет в магазине CloudShop

Admin

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