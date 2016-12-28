Учет в магазине CloudShop 2.1.17 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 14 Мб) Скриншоты (8) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 CloudShop - удобный инструмент для управления торговлей и ведения учета продаж, товаров и клиентов. Присутствует полный перечень товаров, клиентская база, не ограниченное количество товаров, сотрудников и магазинов, имеются уведомления о истечении срока годности товаров и складских запасов. Автоматизация и управление торговлей, учет на складе – это легко и просто. Основные функции CloudShop: Справочники. Перечень товаров, список магазинов, поставщиков и сотрудников, клиентская база — всегда под рукой.

Операции. Проводите закупки, продажи, перемещение товаров между складами и магазинами, возврат продаж и закупок, инвентаризацию. Все операции сохраняются в системе и отображаются в финансовом отчете.

Отчеты. Выручка, прибыль, количество продаж и средний чек — под контролем. Легко узнать, какой магазин продает лучше, какие позиции стали лидерами продаж, какой товар заканчивается.

Деньги. Фиксируйте приходы и расходы денежных средств. Приходные и расходные ордеры формируются автоматически.

Безопасная автоматизация магазина — ваша клиентская база и финансовые показатели хранятся на облачных серверах и передаются по зашифрованным каналам.

Возможность генерации штрих-кодов для товаров, у которых их нет, подготовка ценников.

Программа учета клиентов позволяет присвоить клиентам персональные и накопительные скидки. Скриншоты Учет в магазине CloudShop: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский, Украинский Закачек (сегодня/всего) 2 / 2 Разработчик CloudShop Последнее обновление 28.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы Финансы, учет - Штрихкод - другое Отзывы о программе Учет в магазине CloudShop Admin Отзывов о программе Учет в магазине CloudShop 2.1.17 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости