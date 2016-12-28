CloudShop:POS рабочее место кассира 1.1.16 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 10,48 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 CloudShop:POS - система позволит кассиру осуществлять основные торговые операции, как это делает обычный кассовый аппарат. Приложение не заменит мобильный pos терминал, но заметно ускорит оформление продаж. Любая розничная продажа осуществляется за пару кликов. Вам не потребуется дорогостоящий терминал сбора данных для сбора, обработки и передачи информации о товаре - весь необходимый функционал предусмотрен в CloudShop:POS. С ним работа кассира станет более удобной и эффективной. Теперь работа торговых точек, складской учет и клиентская база находятся под вашим контролем. Основные возможности CloudShop:POS: Оформление продаж и возвратов покупателям;

Добавление новых клиентов в базу;

Расчет сдачи;

Работа со скидками;

Сканер штрих-кодов с возможностью подключения внешнего Bluetooth-сканера;

Печать чеков на сетевом чековом принтере;

Журнал документов (отчет по кассе) за последние два дня;

Сверка баланса, перечисление выручки в банк и другие инструменты для управления движением денежных средств.

Быстрая синхронизация с базой. Владельцу всегда доступен отчет по кассе и другие типы отчетов в приложении CloudShop и веб-версии.

Не требуется покупка дополнительного оборудования.

Возможность офлайн-работы с ранее загруженной базой товаров и клиентов.

Быстрый поиск клиентов по ФИО, номеру карты, номеру телефона, e-mail.

Быстрый поиск товаров по штрих-коду, артикулу, категории, названию.

Постоянный доступ к актуальным остаткам товара в торговой точке. Есть возможность скрыть товары с нулевым остатком.

Удобная работа с категориями. Учет в магазине CloudShop для Android Скриншоты CloudShop:POS рабочее место кассира: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский, Украинский Закачек (сегодня/всего) 2 / 2 Разработчик CloudShop Последнее обновление 28.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы Финансы, учет Отзывы о программе CloudShop:POS рабочее место кассира Admin Отзывов о программе CloudShop:POS рабочее место кассира 1.1.16 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости