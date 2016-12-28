Программы для Android » Офис, документы » Финансы, учет » CloudShop:POS рабочее место кассира 1.1.16 для Android
Скачать Яндекс.Браузер
CloudShop:POS рабочее место кассира для Android

CloudShop:POS рабочее место кассира 1.1.16 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание CloudShop:POS рабочее место кассира 1.1.16 для AndroidОписание   Скачать CloudShop:POS рабочее место кассира 1.1.16 для AndroidСКАЧАТЬ (10,48 Мб) Скриншоты CloudShop:POS рабочее место кассира 1.1.16 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика CloudShop:POS рабочее место кассира 1.1.16 для AndroidСтатистика   Отзывы о CloudShop:POS рабочее место кассира 1.1.16 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

CloudShop:POS - система позволит кассиру осуществлять основные торговые операции, как это делает обычный кассовый аппарат. Приложение не заменит мобильный pos терминал, но заметно ускорит оформление продаж. Любая розничная продажа осуществляется за пару кликов.

Вам не потребуется дорогостоящий терминал сбора данных для сбора, обработки и передачи информации о товаре - весь необходимый функционал предусмотрен в CloudShop:POS. С ним работа кассира станет более удобной и эффективной. Теперь работа торговых точек, складской учет и клиентская база находятся под вашим контролем.

Основные возможности CloudShop:POS:

  • Оформление продаж и возвратов покупателям;
  • Добавление новых клиентов в базу;
  • Расчет сдачи;
  • Работа со скидками;
  • Сканер штрих-кодов с возможностью подключения внешнего Bluetooth-сканера;
  • Печать чеков на сетевом чековом принтере;
  • Журнал документов (отчет по кассе) за последние два дня;
  • Сверка баланса, перечисление выручки в банк и другие инструменты для управления движением денежных средств.
  • Быстрая синхронизация с базой. Владельцу всегда доступен отчет по кассе и другие типы отчетов в приложении CloudShop и веб-версии.
  • Не требуется покупка дополнительного оборудования.
  • Возможность офлайн-работы с ранее загруженной базой товаров и клиентов.
  • Быстрый поиск клиентов по ФИО, номеру карты, номеру телефона, e-mail.
  • Быстрый поиск товаров по штрих-коду, артикулу, категории, названию.
  • Постоянный доступ к актуальным остаткам товара в торговой точке. Есть возможность скрыть товары с нулевым остатком.
  • Удобная работа с категориями.
Скриншоты CloudShop:POS рабочее место кассира:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет

Отзывы о программе CloudShop:POS рабочее место кассира

Admin

Отзывов о программе CloudShop:POS рабочее место кассира 1.1.16 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

World of Tanks Blitz

King of Thieves

TripAdvisor

Sonic Dash

Battery Doctor

Avast Mobile Security & Antivirus

Clean Master

Fruit Nibblers

Фотосканер

GPS status

MAPS.ME

Yahoo Погода

Booking.com

SoundHound

DU Speed Booster

AppMgr III (App 2 SD)

Inbox

Angry Birds

SimCity BuildIt

Temple Run 2

 
 