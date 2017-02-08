Подкаст Радио Music- CastBox – подкасты и радиостанции на любой вкус. В приложении присутствуют более 340 000 подкастов и 70 000 радиостанций. Разделение по темам позволит выбрать наиболее увлекательные темы и жанры.

Категории подкастов включают:

Образование: затрагивает темы технологии, психологии и истории.

Новости: актуальная информация, полученная от новостных ресурсов, как BBC и и других средств массовой информации по всему миру.

Музыка: доступ к популярным хитам от известных радио и FM-каналов.

Комедии: смешные видео и аудио файлы, юмористические ток-шоу и т.д.

Спорт и отдых: статьи, блоги известных спортсменов.

Здоровье: темы, связанные с улучшением здоровья, советы по похудению, йога и тд.

Религия и духовность: будийские, исламские, библейские истории или аудио.

Радиостанции в приложении также разделены по жанрам. Тут вы можете найти направления поп, рок, джаз, фолк, электро и другие.