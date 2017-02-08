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CastBox для Android

CastBox 5.0.1-170117181.rd685415 для Android

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Описание CastBox 5.0.1-170117181.rd685415 для AndroidОписание   Скачать CastBox 5.0.1-170117181.rd685415 для AndroidСКАЧАТЬ (10,8 Мб) Скриншоты CastBox 5.0.1-170117181.rd685415 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика CastBox 5.0.1-170117181.rd685415 для AndroidСтатистика   Отзывы о CastBox 5.0.1-170117181.rd685415 для AndroidОтзывы (0)  
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Подкаст Радио Music- CastBox – подкасты и радиостанции на любой вкус. В приложении присутствуют более 340 000 подкастов и 70 000 радиостанций. Разделение по темам позволит выбрать наиболее увлекательные темы и жанры.

Категории подкастов включают:

  • Образование: затрагивает темы технологии, психологии и истории.
  • Новости: актуальная информация, полученная от новостных ресурсов, как BBC и и других средств массовой информации по всему миру.
  • Музыка: доступ к популярным хитам от известных радио и FM-каналов.
  • Комедии: смешные видео и аудио файлы, юмористические ток-шоу  и т.д.
  • Спорт и отдых: статьи, блоги известных спортсменов.
  • Здоровье: темы, связанные с улучшением здоровья, советы по похудению, йога и тд.
  • Религия и духовность:  будийские, исламские, библейские истории или аудио.

Радиостанции в приложении также разделены по жанрам. Тут вы можете найти направления поп, рок, джаз, фолк, электро и другие.

Скриншоты CastBox:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 39
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАвто - Музыка - Спорт

Отзывы о программе CastBox

Admin

Отзывов о программе CastBox 5.0.1-170117181.rd685415 для Android пока нет, можете добавить...

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