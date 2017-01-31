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5 Crashlands - отличный экшн-RPG с элементами выживания и песочницы. Сюжет строится вокруг межгалактического дальнобойщика Флакса Дейбса, совершившего экстренную посадку на неизвестной планете, которая кишит опасными существами и наполнена приключениями. Флаксу необходимо как-то выживать в новой обстановке и с вашей помощью исследовать мир, добывать необходимые ресурсы, завести новых друзей, убивать монстров, решать головоломки и раскрыть тайны древней планеты. Свободно исследуйте игровой мир, собирайте разнообразные ресурсы, создавайте полезные вещи и оружие, сражайтесь с противниками и многое другое. Ресурсы можно использовать для построения собственного жилища, где Флакс будет держать оборону, обустраивать интерьер и крафтить необходимые вещи. В самих ресурсах особого недостатка нет, главное- запомнить, где и что лучше добывать. Система крафта в игре проработана очень качественно, практически все найденные ресурсы можно использовать для создания тех или иных предметов. Особенности игры: Динамичным геймплей и красочная графика в мультяшном сеттинге.

Огромный мир - четыре разумных расы, три континента и вы - запертые в середине. Сотни квестов.

Расширенная Крафт система. Более 500 предметов, которые помогут вам исследовать мир и узнать его секреты.

Бесконечная самоуправляемая инвентаризация.

Интуитивная система строительства собственной базы.

RPG-шный характер Прогресса. Когда вы растете в силе, вы можете выходить в новые регионы мира, открывать новые истории и сталкиваются с новыми врагами.

Боссы и мощные противники, к которым нужен особый подход.

Изучите атаки врагов и используйте собственные навыки, чтобы победить их.

Каждое существо может стать боевым товарищем. Найдите яйцо и вырастите питомца. Для питомца вы также можете изготовить специальные предметы для роста и расширения навыков.

Облачное сохранение.

Сюжетная линия займет более 40 часов, а с выполнением побочных квестов - около 100 часов. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app