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Crashlands для iOS

Crashlands 1.2.8 для iOS

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Описание Crashlands 1.2.8 для iOSОписание   Скачать Crashlands 1.2.8 для iOSСКАЧАТЬ (118 Мб) Скриншоты Crashlands 1.2.8 для iOSСкриншоты (9)   Статистика Crashlands 1.2.8 для iOSСтатистика   Отзывы о Crashlands 1.2.8 для iOSОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Crashlands - отличный экшн-RPG с элементами выживания и песочницы. Сюжет строится вокруг межгалактического дальнобойщика Флакса Дейбса, совершившего экстренную посадку на неизвестной планете, которая кишит опасными существами и наполнена приключениями. Флаксу необходимо как-то выживать в новой обстановке и с вашей помощью исследовать мир, добывать необходимые ресурсы, завести новых друзей, убивать монстров, решать головоломки и раскрыть тайны древней планеты.

Свободно исследуйте игровой мир, собирайте разнообразные ресурсы, создавайте полезные вещи и оружие, сражайтесь с противниками и многое другое. Ресурсы можно использовать для построения собственного жилища, где Флакс будет держать оборону, обустраивать интерьер и крафтить необходимые вещи. В самих ресурсах особого недостатка нет, главное- запомнить, где и что лучше добывать. Система крафта в игре проработана очень качественно, практически все найденные ресурсы можно использовать для создания тех или иных предметов.

Особенности игры:

  • Динамичным геймплей и красочная графика в мультяшном сеттинге.
  • Огромный мир - четыре разумных расы, три континента и вы - запертые в середине. Сотни квестов.
  • Расширенная Крафт система. Более 500 предметов, которые помогут вам исследовать мир и узнать его секреты.
  • Бесконечная самоуправляемая инвентаризация.
  • Интуитивная система строительства собственной базы.
  • RPG-шный характер Прогресса. Когда вы растете в силе, вы можете выходить в новые регионы мира, открывать новые истории и сталкиваются с новыми врагами.
  • Боссы и мощные противники, к которым нужен особый подход.
  • Изучите атаки врагов и используйте собственные навыки, чтобы победить их.
  • Каждое существо может стать боевым товарищем. Найдите яйцо и вырастите питомца. Для питомца вы также можете изготовить специальные предметы для роста и расширения навыков.
  • Облачное сохранение.
  • Сюжетная линия займет более 40 часов, а с выполнением побочных квестов - около 100 часов.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Crashlands:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 10
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРолевые, RPG - Квесты, Adventure

Отзывы о программе Crashlands

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