UNTAPPD - социальная сеть для любителей пива, которым интересно не только пить все время одно и то же пиво, но и находить и открывать для себя новые сорта и вкусы, основываясь на подсказках других пользователей. Вы узнаете, кто из ваших друзей какое пиво пьет, где он это делает, сможете обсудить весь мир хмеля и солода.

Также ведет учет выпитого пива разных сортов, представляя собой эдакую записную книжку предпочтений. Пробуя очередной бокал, вам не придется сожалеть о том, что уже пробовали это и оно не понравилось, а вы просто забыли название. Можно отметить где пил, выставить балл от 1 до 5 с шагом 0.25 и в комментариях написать свои впечатления. Со временем количество выпитого будет расти, собираться статистика по сортам, местам, формироваться предпочтения и т.д.

Содержит практически все доступные в мире сорта пива. Во вкладке Drink Up узнаете, какое пиво популярно у пользователей. Здесь же можно найти пиво по названию. После выбора пива и перехода на его страницу идет описание: стиль напитка, вкус, пользователей, кто его попробовал, а также карта ближайших заведений, где вы сможете его продегустировать. Ну а когда придете в бар, не забудьте сфотографировать кружку и выложить фото в Сеть через данное приложение. Это т.н. check-in - отметка, что вы здесь были.

Особенности: