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UNTAPPD - социальная сеть для любителей пива, которым интересно не только пить все время одно и то же пиво, но и находить и открывать для себя новые сорта и вкусы, основываясь на подсказках других пользователей. Вы узнаете, кто из ваших друзей какое пиво пьет, где он это делает, сможете обсудить весь мир хмеля и солода.
Также ведет учет выпитого пива разных сортов, представляя собой эдакую записную книжку предпочтений. Пробуя очередной бокал, вам не придется сожалеть о том, что уже пробовали это и оно не понравилось, а вы просто забыли название. Можно отметить где пил, выставить балл от 1 до 5 с шагом 0.25 и в комментариях написать свои впечатления. Со временем количество выпитого будет расти, собираться статистика по сортам, местам, формироваться предпочтения и т.д.
Содержит практически все доступные в мире сорта пива. Во вкладке Drink Up узнаете, какое пиво популярно у пользователей. Здесь же можно найти пиво по названию. После выбора пива и перехода на его страницу идет описание: стиль напитка, вкус, пользователей, кто его попробовал, а также карта ближайших заведений, где вы сможете его продегустировать. Ну а когда придете в бар, не забудьте сфотографировать кружку и выложить фото в Сеть через данное приложение. Это т.н. check-in - отметка, что вы здесь были.
Особенности:
- Открывайте для себя новые сорта пива и баров рядом с вашим местоположением.
- Смотрите, где отдыхают ваши друзья и встречайтесь с ними.
- Персонализированные рекомендации сортов пива для вас на основе ваших вкусов и вкусов ваших друзей.
- Узнайте, где можно получить определенный сорт пива вблизи вас.
- Оценки, отзывы и фотографии ваших любимых сортов пива с друзьями.
- Публикуйте свои впечатления и фотографии в Twitter, Facebook и Foursquare.
- Создавайте список пива, которое вы хотите попробовать в будущем. Чтобы добавить пиво, нужно его точное название, название пивоварни и градус.
- Система наград-достижений, за которые даются специальные бейджи.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app