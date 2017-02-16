Untappd для iOS

Untappd 3.0.0 для iOS

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Untappd 3.0.0 для iOSОписание   Скачать Untappd 3.0.0 для iOSСКАЧАТЬ (71.4 Мб) Скриншоты Untappd 3.0.0 для iOSСкриншоты (3)   Статистика Untappd 3.0.0 для iOSСтатистика   Отзывы о Untappd 3.0.0 для iOSОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

UNTAPPD - социальная сеть для любителей пива, которым интересно не только пить все время одно и то же пиво, но и находить и открывать для себя новые сорта и вкусы, основываясь на подсказках других пользователей. Вы узнаете, кто из ваших друзей какое пиво пьет, где он это делает, сможете обсудить весь мир хмеля и солода.

Также ведет учет выпитого пива разных сортов, представляя собой эдакую записную книжку предпочтений. Пробуя очередной бокал, вам не придется сожалеть о том, что уже пробовали это и оно не понравилось, а вы просто забыли название. Можно отметить где пил, выставить балл от 1 до 5 с шагом 0.25 и в комментариях написать свои впечатления. Со временем количество выпитого будет расти, собираться статистика по сортам, местам, формироваться предпочтения и т.д.

Содержит практически все доступные в мире сорта пива. Во вкладке Drink Up узнаете, какое пиво популярно у пользователей. Здесь же можно найти пиво по названию. После выбора пива и перехода на его страницу идет описание: стиль напитка, вкус, пользователей, кто его попробовал, а также карта ближайших заведений, где вы сможете его продегустировать. Ну а когда придете в бар, не забудьте сфотографировать кружку и выложить фото в Сеть через данное приложение. Это т.н. check-in - отметка, что вы здесь были.

Особенности:

  • Открывайте для себя новые сорта пива и баров рядом с вашим местоположением.
  • Смотрите, где отдыхают ваши друзья и встречайтесь с ними.
  • Персонализированные рекомендации сортов пива для вас на основе ваших вкусов и вкусов ваших друзей.
  • Узнайте, где можно получить определенный сорт пива вблизи вас.
  • Оценки, отзывы и фотографии ваших любимых сортов пива с друзьями.
  • Публикуйте свои впечатления и фотографии в Twitter, Facebook и Foursquare.
  • Создавайте список пива, которое вы хотите попробовать в будущем. Чтобы добавить пиво, нужно его точное название, название пивоварни и градус.
  • Система наград-достижений, за которые даются специальные бейджи.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Untappd:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКулинария, напитки

Отзывы о программе Untappd

Admin

Отзывов о программе Untappd 3.0.0 для iOS пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Ivideon

ICQ Mobile

Uber

World of Tanks Blitz

Temple Run 2

AccuWeather.com

TeamViewer

Skype

Color Splash for iPad

iPay

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

 
 