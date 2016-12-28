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Каталог Карточек En-Ru для Android

Каталог Карточек En-Ru 2.001 для Android

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Описание Каталог Карточек En-Ru 2.001 для AndroidОписание   Скачать Каталог Карточек En-Ru 2.001 для AndroidСКАЧАТЬ (3,32 Мб) Скриншоты Каталог Карточек En-Ru 2.001 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Каталог Карточек En-Ru 2.001 для AndroidСтатистика   Отзывы о Каталог Карточек En-Ru 2.001 для AndroidОтзывы (0)  
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Каталог Карточек En-Ru - приложение для изучения Русских и Английских названий предметов, основанное на методе раннего развития Глена Домана. Программа запускает уже установленные на устройство наборы карточек и содержит ссылки на установку наборов Карточек изучения Английского и Русского языков. Чтобы пользоваться приложением после установки карточек, доступ к интернету не требуется.

Сейчас в каталоге следующие наборы карточек для изучение русских и английских названий предметов:

  • Карточки Офис Ru-En
  • Карточки "Игрушки Ru-En"
  • Карточки "Животные Ru-En"
  • Карточки "Алфавит En" Ru-En
  • Упрощенная версия "Буквы+Цифры" Ru. Для детей от 1 года
  • Карточки "Растения" Ru
  • Упрощенная версия Карточки "Фигуры" Ru. Для детей от 1 года
  • Упрощенная версия "Цвета" (Шарики). Для детей от 1 года Ru.
  • Карточки "Столицы" Ru-En
  • Карточки "Страны" Ru-En
  • Карточки "Птицы" Ru-En
  • Карточки "Насекомые" Ru-En
  • Карточки "Мебель" Ru-En
  • Карточки "Транспорт" Ru-En
Скриншоты Каталог Карточек En-Ru:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЯзыки - Обучающий софт

Отзывы о программе Каталог Карточек En-Ru

Admin

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