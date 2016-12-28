Каталог Карточек En-Ru - приложение для изучения Русских и Английских названий предметов, основанное на методе раннего развития Глена Домана. Программа запускает уже установленные на устройство наборы карточек и содержит ссылки на установку наборов Карточек изучения Английского и Русского языков. Чтобы пользоваться приложением после установки карточек, доступ к интернету не требуется.

Сейчас в каталоге следующие наборы карточек для изучение русских и английских названий предметов: