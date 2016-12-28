Каталог Карточек En-Ru - приложение для изучения Русских и Английских названий предметов, основанное на методе раннего развития Глена Домана. Программа запускает уже установленные на устройство наборы карточек и содержит ссылки на установку наборов Карточек изучения Английского и Русского языков. Чтобы пользоваться приложением после установки карточек, доступ к интернету не требуется.
Сейчас в каталоге следующие наборы карточек для изучение русских и английских названий предметов:
- Карточки Офис Ru-En
- Карточки "Игрушки Ru-En"
- Карточки "Животные Ru-En"
- Карточки "Алфавит En" Ru-En
- Упрощенная версия "Буквы+Цифры" Ru. Для детей от 1 года
- Карточки "Растения" Ru
- Упрощенная версия Карточки "Фигуры" Ru. Для детей от 1 года
- Упрощенная версия "Цвета" (Шарики). Для детей от 1 года Ru.
- Карточки "Столицы" Ru-En
- Карточки "Страны" Ru-En
- Карточки "Птицы" Ru-En
- Карточки "Насекомые" Ru-En
- Карточки "Мебель" Ru-En
- Карточки "Транспорт" Ru-En