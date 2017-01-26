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Периодика - удобное в использовании мобильное приложение для iOS-устройств, с помощью которого можно быстро и легко печатать из Instagram фотокниги, наборы снимков или красочные открытки, которые в свою очередь можно подарить родным и близким, использовать для декора комнаты или рабочего места. Присутствует большое количество готовых шаблонов, поэтому пользователю необходимо всего лишь выбрать фотографии. Распечатанные фотографии доставляются бесплатно до двери, при этом заказ упаковыватся в индивидуальный пакет, а затем в фирменную коробку.
Особенности Периодика:
- Красивая упаковка.
- Бесплатная курьерская доставка по всей России.
- Оплата картами.
- Качественная дизайнерская эко-бумага и профессиональное оборудование для цифровой печати HP Indigo.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app