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5 Периодика - удобное в использовании мобильное приложение для iOS-устройств, с помощью которого можно быстро и легко печатать из Instagram фотокниги, наборы снимков или красочные открытки, которые в свою очередь можно подарить родным и близким, использовать для декора комнаты или рабочего места. Присутствует большое количество готовых шаблонов, поэтому пользователю необходимо всего лишь выбрать фотографии. Распечатанные фотографии доставляются бесплатно до двери, при этом заказ упаковыватся в индивидуальный пакет, а затем в фирменную коробку. Особенности Периодика: Красивая упаковка.

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В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app