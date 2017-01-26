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Периодика для iOS

Периодика 3.4 для iPhone, iPad

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Описание Периодика 3.4 для iPhone, iPadОписание   Скачать Периодика 3.4 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (84.2 Мб) Скриншоты Периодика 3.4 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Периодика 3.4 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Периодика 3.4 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Периодика - удобное в использовании мобильное приложение для iOS-устройств, с помощью которого можно быстро и легко печатать из Instagram фотокниги, наборы снимков или красочные открытки, которые в свою очередь можно подарить родным и близким, использовать для декора комнаты или рабочего места. Присутствует большое количество готовых шаблонов, поэтому пользователю необходимо всего лишь выбрать фотографии. Распечатанные фотографии доставляются бесплатно до двери, при этом заказ упаковыватся в индивидуальный пакет, а затем в фирменную коробку.

Особенности Периодика:

  • Красивая упаковка.
  • Бесплатная курьерская доставка по всей России.
  • Оплата картами.
  • Качественная дизайнерская эко-бумага и профессиональное оборудование для цифровой печати HP Indigo.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Периодика:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 9
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Печать

Отзывы о программе Периодика

Admin

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