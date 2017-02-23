Будильник Доброе утро для Android

Будильник Доброе утро 1.2 для Android

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Описание Будильник Доброе утро 1.2 для AndroidОписание   Скачать Будильник Доброе утро 1.2 для AndroidСКАЧАТЬ (14,15 Мб) Скриншоты Будильник Доброе утро 1.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Будильник Доброе утро 1.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Будильник Доброе утро 1.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Будильник Доброе утро – программа разбудит вас в самое оптимальное время, так что бы вы чувствовали себя отдохнувшим и полным сил. Будильник отслеживает последовательность легких и глубоких фаз сна, что дает ему возможность будить вас в нужное время.

В приложении ведется статистика о качестве вашего сна, в случае недосыпа появляется уведомление и рекомендации по его улучшению. Присутствуют убаюкивающие мелодии для более быстрого засыпания или можно слушать и свою любимую музыку.

Работа будильника основана на показаниях акселерометра, для этого необходимо положить устройство рядом с собой. По его данным определяются фазы сна, за полчаса до установленного времени, приложения сработает во время легкой фазы (оптимальное время) и покажет статистику сна.

Скриншоты Будильник Доброе утро:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 46
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы

Отзывы о программе Будильник Доброе утро

Admin

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