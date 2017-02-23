Будильник Доброе утро – программа разбудит вас в самое оптимальное время, так что бы вы чувствовали себя отдохнувшим и полным сил. Будильник отслеживает последовательность легких и глубоких фаз сна, что дает ему возможность будить вас в нужное время.

В приложении ведется статистика о качестве вашего сна, в случае недосыпа появляется уведомление и рекомендации по его улучшению. Присутствуют убаюкивающие мелодии для более быстрого засыпания или можно слушать и свою любимую музыку.

Работа будильника основана на показаниях акселерометра, для этого необходимо положить устройство рядом с собой. По его данным определяются фазы сна, за полчаса до установленного времени, приложения сработает во время легкой фазы (оптимальное время) и покажет статистику сна.