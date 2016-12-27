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Список покупок Едаплан для Android

Список покупок Едаплан 1.0.3 для Android

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Описание Список покупок Едаплан 1.0.3 для AndroidОписание   Скачать Список покупок Едаплан 1.0.3 для AndroidСКАЧАТЬ (6,41 Мб) Скриншоты Список покупок Едаплан 1.0.3 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Список покупок Едаплан 1.0.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Список покупок Едаплан 1.0.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Список покупок Едаплан - бесплатное Android-приложение со списком покупок продуктов, с возможностью синхронизации на разных устройствах и большим каталогом кулинарных рецептов. Программа позволяет легко составить список покупок, добавлять продукты и готовить по наглядным пошаговым рецептам.

Приложение станет незаменимым помощником при покупке большого количества продуктов в супермаркете - вы ничего не забудете купить, что очень часто случается, когда вы пытаетесь держать список покупок в уме. Основная фишка приложения состоит в возможности поделиться списком покупок с друзьями или членами семьи и вместе редактировать список покупок. Информация будет обновляться на всех устройствах в режиме онлайн.

Ключевые особенности приложения:

  • синхронизация списков покупок на разных устройствах;
  • возможность делиться списками покупок и делать коллективные покупки;
  • неограниченное количество списков покупок;
  • виджет со списком покупок для рабочего стола;
  • группировка продуктов по категориям;
  • 103 000 рецептов блюд;
  • пошаговая инструкция, перечень ингредиентов, видео и иллюстрации к рецептам ;
  • «умный» поиск рецептов и продуктов;
  • интерфейс на русском языке;
  • полное отсутствие рекламы;
  • контроль наличия продуктов на кухне;
  • VIP-поддержка пользователей.
Скриншоты Список покупок Едаплан:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЗаметки от руки - Планировщики, календарь, часы - другое

Отзывы о программе Список покупок Едаплан

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