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5 Список покупок Едаплан - бесплатное Android-приложение со списком покупок продуктов, с возможностью синхронизации на разных устройствах и большим каталогом кулинарных рецептов. Программа позволяет легко составить список покупок, добавлять продукты и готовить по наглядным пошаговым рецептам.



Приложение станет незаменимым помощником при покупке большого количества продуктов в супермаркете - вы ничего не забудете купить, что очень часто случается, когда вы пытаетесь держать список покупок в уме. Основная фишка приложения состоит в возможности поделиться списком покупок с друзьями или членами семьи и вместе редактировать список покупок. Информация будет обновляться на всех устройствах в режиме онлайн.



Ключевые особенности приложения: синхронизация списков покупок на разных устройствах;

возможность делиться списками покупок и делать коллективные покупки;

неограниченное количество списков покупок;

виджет со списком покупок для рабочего стола;

группировка продуктов по категориям;

103 000 рецептов блюд;

пошаговая инструкция, перечень ингредиентов, видео и иллюстрации к рецептам ;

«умный» поиск рецептов и продуктов;

интерфейс на русском языке;

полное отсутствие рекламы;

контроль наличия продуктов на кухне;

VIP-поддержка пользователей.