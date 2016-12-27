Список покупок Едаплан - бесплатное Android-приложение со списком покупок продуктов, с возможностью синхронизации на разных устройствах и большим каталогом кулинарных рецептов. Программа позволяет легко составить список покупок, добавлять продукты и готовить по наглядным пошаговым рецептам.
Приложение станет незаменимым помощником при покупке большого количества продуктов в супермаркете - вы ничего не забудете купить, что очень часто случается, когда вы пытаетесь держать список покупок в уме. Основная фишка приложения состоит в возможности поделиться списком покупок с друзьями или членами семьи и вместе редактировать список покупок. Информация будет обновляться на всех устройствах в режиме онлайн.
Ключевые особенности приложения:
синхронизация списков покупок на разных устройствах;
возможность делиться списками покупок и делать коллективные покупки;
неограниченное количество списков покупок;
виджет со списком покупок для рабочего стола;
группировка продуктов по категориям;
103 000 рецептов блюд;
пошаговая инструкция, перечень ингредиентов, видео и иллюстрации к рецептам ;