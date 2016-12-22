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Houseparty для iOS

Houseparty 0.9.25 для iOS

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Описание Houseparty 0.9.25 для iOSОписание   Скачать Houseparty 0.9.25 для iOSСКАЧАТЬ (88.3 Мб) Скриншоты Houseparty 0.9.25 для iOSСкриншоты (2)   Статистика Houseparty 0.9.25 для iOSСтатистика   Отзывы о Houseparty 0.9.25 для iOSОтзывы (0)  
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Houseparty - приложение для организации групповых звонков и трансляции видео. С его помощью вы сможете проводить групповые видеочаты со своими друзьями или коллегами по работе, одновременно видя и комментируя друг друга, как в обычной беседе.

Особенности приложения:

  • Трансляцию одновременно могут вести до восьми человек.
  • Доступна как iOS, так и на Android, и независимо от того, какие устройства используют ваши друзья, все могут присоединиться к созданному видеочату.
  • Удобное и простое создание собственного чата и присоединение к беседам своих друзей.
  • Неплохое качество видео даже при невысокой скорости интернет-соединения.
  • Простой, интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

Данное приложение отличный способ оставаться на связи со всеми своими друзьями, даже если нет возможности встретиться в живую.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Houseparty:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры

Отзывы о программе Houseparty

Admin

Отзывов о программе Houseparty 0.9.25 для iOS пока нет, можете добавить...

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