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Houseparty - приложение для организации групповых звонков и трансляции видео. С его помощью вы сможете проводить групповые видеочаты со своими друзьями или коллегами по работе, одновременно видя и комментируя друг друга, как в обычной беседе.
Особенности приложения:
- Трансляцию одновременно могут вести до восьми человек.
- Доступна как iOS, так и на Android, и независимо от того, какие устройства используют ваши друзья, все могут присоединиться к созданному видеочату.
- Удобное и простое создание собственного чата и присоединение к беседам своих друзей.
- Неплохое качество видео даже при невысокой скорости интернет-соединения.
- Простой, интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
Данное приложение отличный способ оставаться на связи со всеми своими друзьями, даже если нет возможности встретиться в живую.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app