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5 Houseparty - приложение для организации групповых звонков и трансляции видео. С его помощью вы сможете проводить групповые видеочаты со своими друзьями или коллегами по работе, одновременно видя и комментируя друг друга, как в обычной беседе. Особенности приложения: Трансляцию одновременно могут вести до восьми человек.

Доступна как iOS, так и на Android, и независимо от того, какие устройства используют ваши друзья, все могут присоединиться к созданному видеочату.

Удобное и простое создание собственного чата и присоединение к беседам своих друзей.

Неплохое качество видео даже при невысокой скорости интернет-соединения.

Простой, интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Данное приложение отличный способ оставаться на связи со всеми своими друзьями, даже если нет возможности встретиться в живую. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app