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Nuzzel - удобный способ получать самые важные новости на темы, которые вы определяете сами. Создавайте свой топ-новостей на любую тему и получайте персонализированные оповещения.
Теперь вы легко будете ориентироваться в новостях Twitter и Facebook. Утилита анализирует публикации, которые обсуждают ваши друзья, и которые популярны в выбранных вами кругах, и на основе указанных вами предпочтений и тематики запросов предоставляет полную картину самого интересного за сегодняшний день. Темы сообщений или постов, которые вам не свойственны и не интересны, будут отброшены.
В результате вы получите ленту только с полезной информацией, и вам не придется ежедневно разгребать завалы сообщений и новостей. Выступая в качестве фильтра, приложение выступает как RSS-лента и информационная закладка в стиле Twitter с набором удобных опций и инструментов для работы с новостями из социальных сетей:
- каждую из новостей можно расшарить, переслать электронной почтой или выложить в Твиттере;
- возможность просмотра истории своих переходов по страницам;
- если что-то вызвало серьезный интерес, можно детально просмотреть новости каждого из друзей;
- опция просмотра самой свежей информации по указанным темам;
- получение избранных новостей на е-мейл;
- сортировка ссылок из ваших новостных лент по количеству репостов от друзей;
- контент друзей можно отделять от потоков экспертных ссылок, создавая для каждой группы контактов отдельный новостной канал с системой push-уведомлений и email-рассылкой;
- создание отдельных новостных каналов, по которым удобно получать статьи, которые пользуются спросом внутри выбранных групп.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app