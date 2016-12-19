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Nuzzel для iOS

Nuzzel 2.3.1 для iOS

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Описание Nuzzel 2.3.1 для iOSОписание   Скачать Nuzzel 2.3.1 для iOSСКАЧАТЬ (55,41 Мб) Скриншоты Nuzzel 2.3.1 для iOSСкриншоты (2)   Статистика Nuzzel 2.3.1 для iOSСтатистика   Отзывы о Nuzzel 2.3.1 для iOSОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Nuzzel - удобный способ получать самые важные новости на темы, которые вы определяете сами. Создавайте свой топ-новостей на любую тему и получайте персонализированные оповещения.

Теперь вы легко будете ориентироваться в новостях Twitter и Facebook. Утилита анализирует публикации, которые обсуждают ваши друзья, и которые популярны в выбранных вами кругах, и на основе указанных вами предпочтений и тематики запросов предоставляет полную картину самого интересного за сегодняшний день. Темы сообщений или постов, которые вам не свойственны и не интересны, будут отброшены.

В результате вы получите ленту только с полезной информацией, и вам не придется ежедневно разгребать завалы сообщений и новостей. Выступая в качестве фильтра, приложение выступает как RSS-лента и информационная закладка в стиле Twitter с набором удобных опций и инструментов для работы с новостями из социальных сетей:

  • каждую из новостей можно расшарить, переслать электронной почтой или выложить в Твиттере;
  • возможность просмотра истории своих переходов по страницам;
  • если что-то вызвало серьезный интерес, можно детально просмотреть новости каждого из друзей;
  • опция просмотра самой свежей информации по указанным темам;
  • получение избранных новостей на е-мейл;
  • сортировка ссылок из ваших новостных лент по количеству репостов от друзей;
  • контент друзей можно отделять от потоков экспертных ссылок, создавая для каждой группы контактов отдельный новостной канал с системой push-уведомлений и email-рассылкой;
  • создание отдельных новостных каналов, по которым удобно получать статьи, которые пользуются спросом внутри выбранных групп.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Nuzzel:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости

Отзывы о программе Nuzzel

Admin

Отзывов о программе Nuzzel 2.3.1 для iOS пока нет, можете добавить...

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