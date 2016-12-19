Nuzzel - удобный способ получать самые важные новости на темы, которые вы определяете сами. Создавайте свой топ-новостей на любую тему и получайте персонализированные оповещения.

Теперь вы легко будете ориентироваться в новостях Twitter и Facebook. Утилита анализирует публикации, которые обсуждают ваши друзья, и которые популярны в выбранных вами кругах, и на основе указанных вами предпочтений и тематики запросов предоставляет полную картину самого интересного за сегодняшний день. Темы сообщений или постов, которые вам не свойственны и не интересны, будут отброшены.

В результате вы получите ленту только с полезной информацией, и вам не придется ежедневно разгребать завалы сообщений и новостей. Выступая в качестве фильтра, приложение выступает как RSS-лента и информационная закладка в стиле Twitter с набором удобных опций и инструментов для работы с новостями из социальных сетей: