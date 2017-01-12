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Lumyer - отличный редактор для iOS, с помощью которого можно быстро и легко создавать фото и записывать видео и мгновенно применять к ним разнообразные эффекты. По факту, эффекты Lumyer и являются той самой фишкой, которая выделяет приложение среди многочисленных конкурентов и аналогов, поскольку в отличие от них это не привычные фильтры для обработки фото, а настоящие анимационные эффекты, благодаря чему можно буквально оживить свои снимки.
Основные возможности Lumyer:
- Создание оригинальных селфи.
- Возможность снимать видео и применять эффекты Lumyer в режиме реального времени, чтобы создать Live Lumy!
- Больше 100 эффектов высокого разрешения.
- Редактирование фотографий.
- Простота использования.
- Возможность сохранить анимационные фотографии в формате Live Photo и GiF, а также делиться в социальных сетях, таких как Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp.
- Возможность загрузить отредактированный снимок в качестве изображения профиля на Facebook.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app