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Слушай аудиокниги бесплатно 7 дней - удобное приложение, с помощью которого пользователь может слушать аудиокниги на своем iPhone, iPod Touch или iPad. Программа включает в себя самый большой каталог аудиокниг в App Store (библиотека включает более 3000 наименований), доступный по подписке, а также предлагает бесплатный недельный доступ ко всем функциям и книгам в приложении.
Основные возможности приложения:
- Возможность прослушать и оценить отрывки книг, прежде чем оформить подписку.
- Доступ к избранным аудиокнигам со всех устройств (при условии использования одной учетной записи Apple ID).
- Подробные аннотации книг.
- Возможность фонового воспроизведения аудиокниг.
- Наличие таймера сна, перемотка +/- 30 секунд.
- Возможность ускоренного воспроизведения.
- Страница автора с биографией и удобным доступом ко всем его книгам.
- Возможность слушать скачанные книги без наличия связи с интернет.
- Возможность стриминга аудиокниг через 3G-сети и многое другое.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app