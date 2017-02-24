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Слушай аудиокниги бесплатно 7 дней для iOS

Слушай аудиокниги бесплатно 7 дней 2.7 для iPhone, iPad

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Описание Слушай аудиокниги бесплатно 7 дней 2.7 для iPhone, iPadОписание   Скачать Слушай аудиокниги бесплатно 7 дней 2.7 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (24 Мб) Скриншоты Слушай аудиокниги бесплатно 7 дней 2.7 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Слушай аудиокниги бесплатно 7 дней 2.7 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Слушай аудиокниги бесплатно 7 дней 2.7 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Слушай аудиокниги бесплатно 7 дней - удобное приложение, с помощью которого пользователь может слушать аудиокниги на своем iPhone, iPod Touch или iPad. Программа включает в себя самый большой каталог аудиокниг в App Store (библиотека включает более 3000 наименований), доступный по подписке, а также предлагает бесплатный недельный доступ ко всем функциям и книгам в приложении.

Основные возможности приложения:

  • Возможность прослушать и оценить отрывки книг, прежде чем оформить подписку.
  • Доступ к избранным аудиокнигам со всех устройств (при условии использования одной учетной записи Apple ID).
  • Подробные аннотации книг.
  • Возможность фонового воспроизведения аудиокниг.
  • Наличие таймера сна, перемотка +/- 30 секунд.
  • Возможность ускоренного воспроизведения.
  • Страница автора с биографией и удобным доступом ко всем его книгам.
  • Возможность слушать скачанные книги без наличия связи с интернет.
  • Возможность стриминга аудиокниг через 3G-сети и многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Слушай аудиокниги бесплатно 7 дней:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 13
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Чтение книг

Отзывы о программе Слушай аудиокниги бесплатно 7 дней

Admin

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