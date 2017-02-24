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5 Слушай аудиокниги бесплатно 7 дней - удобное приложение, с помощью которого пользователь может слушать аудиокниги на своем iPhone, iPod Touch или iPad. Программа включает в себя самый большой каталог аудиокниг в App Store (библиотека включает более 3000 наименований), доступный по подписке, а также предлагает бесплатный недельный доступ ко всем функциям и книгам в приложении.



Основные возможности приложения: Возможность прослушать и оценить отрывки книг, прежде чем оформить подписку.

Доступ к избранным аудиокнигам со всех устройств (при условии использования одной учетной записи Apple ID).

Подробные аннотации книг.

Возможность фонового воспроизведения аудиокниг.

Наличие таймера сна, перемотка +/- 30 секунд.

Возможность ускоренного воспроизведения.

Страница автора с биографией и удобным доступом ко всем его книгам.

Возможность слушать скачанные книги без наличия связи с интернет.

Возможность стриминга аудиокниг через 3G-сети и многое другое. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app