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Источник для iOS

Источник 2.3.0 для iPhone, iPad

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Описание Источник 2.3.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Источник 2.3.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (196 Мб) Скриншоты Источник 2.3.0 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Источник 2.3.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Источник 2.3.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Источник - удобный инструмент для инвестиций с мобильного устройства, с помощью которого можно покупать акции и облигации различных компаний, включая Apple, Google, Ferrari, Tesla, Газпром, Лукойл, Киви, Netflix, а также вкладывая средства во фьючерсы, опционы, индексы и ETF.

Ключевые особенности программы:

  • Покупка настоящих акций.
  • Мгновенный и надежный доступ на фондовую биржу через лидеров рынка.
  • Заработок на облигациях, получение дивидендов.
  • Покупка валюты по курсу биржи в реальном времени.
  • Быстрое пополнение по карте.
  • Удаление открытие счета.
  • Быстрый вывод рублей и валюты без комиссии.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Источник:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыForex, трейдинг

Отзывы о программе Источник

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