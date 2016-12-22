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5 Источник - удобный инструмент для инвестиций с мобильного устройства, с помощью которого можно покупать акции и облигации различных компаний, включая Apple, Google, Ferrari, Tesla, Газпром, Лукойл, Киви, Netflix, а также вкладывая средства во фьючерсы, опционы, индексы и ETF. Ключевые особенности программы: Покупка настоящих акций.

Мгновенный и надежный доступ на фондовую биржу через лидеров рынка.

Заработок на облигациях, получение дивидендов.

Покупка валюты по курсу биржи в реальном времени.

Быстрое пополнение по карте.

Удаление открытие счета.

Быстрый вывод рублей и валюты без комиссии. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app