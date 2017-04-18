Яндекс.Карты 6.2 для Android
Яндекс.Карты – приложение, позволяющее не только смотреть карты и спутниковые снимки всего мира, но и другие, полезные вещи. Например, программа покажет пробки на
GPS status 7.5.162 для Android
GPS status – утилита покажет все необходимые данные от GPS-приемника. Вы узнаете о точных координатах текущего местоположения, позиции и силу сигналов спутника,
RMaps 0.9.4 для Android
RMaps - утилита для ориентирования на местности с использованием GPS. Умеет работать как с онлайновыми, так и с оффлайновыми картами. Может использовать карты Google
MAPS.ME 7.2.1-Google для Android
MAPS.ME – с бесплатными офлайновыми картами вы всегда сможете проложить маршрут, независимо от наличия сети. Присутствуют карты большинства стран мира с подробной
EasyWay 3.2.10 для Android
EasyWay – в приложении представлены маршруты общественного транспорта для Болгарии, Казахстана, Молдовы, России, Сербии, Украины и Хорватии. Просто укажите маршрут,
RoadAR 1.7.14 для Android
RoadAR – приложение станет полезным помощником для водителей, так как оно может заменить видеорегистратор и антирадар. Программа также распознает и предупреждает о