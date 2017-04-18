Run with Map My Run – универсальный инструмент, отслеживающий бег, пройденное расстояние, тренировки и количество сожженных калорий.

Импортируйте данные из фитнес-браслетов на Android Wear и следите за своими результатами со всех ваших устройств.

Gear Tracker – отслеживает пройденное расстояние спортивной обуви. Так, что вам напомнят, если кроссовки необходимо заменить для избежания травмы.

Приложение записывает различные виды тренировок: бег, езда на велосипеде, ходьба, тренировки в тренажерном зале, йога и другие виды спорта. Публикуйте свои результаты в интернете и сравнивайте их с показателями друзей или других пользователей, количество которых насчитывается более 30 млн. человек.