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Run with Map My Run для Android

Run with Map My Run 17.3.1 для Android

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Описание Run with Map My Run 17.3.1 для AndroidОписание   Скачать Run with Map My Run 17.3.1 для AndroidСКАЧАТЬ (90,43 Мб) Скриншоты Run with Map My Run 17.3.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Run with Map My Run 17.3.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Run with Map My Run 17.3.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Run with Map My Run – универсальный инструмент, отслеживающий бег, пройденное расстояние, тренировки и количество сожженных калорий.

Импортируйте данные из фитнес-браслетов на Android Wear и следите за своими результатами со всех ваших устройств.

Gear Tracker – отслеживает пройденное расстояние спортивной обуви. Так, что вам напомнят, если кроссовки необходимо заменить для избежания травмы.

Приложение записывает различные виды тренировок: бег, езда на велосипеде, ходьба, тренировки в тренажерном зале, йога и другие виды спорта. Публикуйте свои результаты в интернете и сравнивайте их с показателями друзей или других пользователей, количество которых насчитывается более 30 млн. человек.

Скриншоты Run with Map My Run:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 42
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыGPS - другое - Спорт
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