feedly – отслеживайте новости и любимые ресурсы с помощью одного приложения.

Ищите новый контент, который вас интересует - это может быть технологии, мода, кулинария, спорт, политика и многое другое, теперь все ваши увлечения и хобби будут собраны в одном месте. Добавляйте любимые RSS-каналы или сайты, просто наберите адрес ресурса в строке поиска и следите за самыми последними новостями.

В программе присутствует интеграция с социальными сетями Facebook, Twitter, Evernote, OneNote, Pinterest и LinkedIn, так что можно легко делиться информацией с друзьями и коллегами.