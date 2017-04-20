feedly для Android

feedly 37.2.0 для Android

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Описание feedly 37.2.0 для AndroidОписание   Скачать feedly 37.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (15,66 Мб) Скриншоты feedly 37.2.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика feedly 37.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о feedly 37.2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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feedly – отслеживайте новости и любимые ресурсы с помощью одного приложения.

Ищите новый контент, который вас интересует - это может быть технологии, мода, кулинария, спорт, политика и многое другое, теперь все ваши увлечения и хобби будут собраны в одном месте. Добавляйте любимые RSS-каналы или сайты, просто наберите адрес ресурса в строке поиска и следите за самыми последними новостями.

В программе присутствует интеграция с социальными сетями Facebook, Twitter, Evernote, OneNote, Pinterest и LinkedIn, так что можно легко делиться информацией с друзьями и коллегами.

Скриншоты feedly:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 31
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости
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Отзывы о программе feedly

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