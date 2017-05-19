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4.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 4.00 из 5

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5 Patternator - отличная возможность собственными руками создать чехол для своего айфона с оригинальным дизайном, выбирая из множества вариантов дизайна, фоновых оттенков и разнообразных узоров. Основные возможности Patternator: Возможность создать уникальный чехол для своего телефона.

Бесплатная международная доставка.

Создание обоев: фон с узором для iPhone.

Создание узоров на основе одного из миллиона стикеров или из собственных фотографий в формате PNG.

Создание собственных наклеек.

Выбор фона из широкого разнообразия оттенков и тонов.

Корректирование размера изображения, расстояние между узорами, поворота и прочих параметров.

Возможность делиться результатами на Instagram, Tumblr, We Heart It и других сервисах.

Сохранение изображений в разрешении Ultra HD.

Возможность сохранить результат в “Мои фотографии». Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Patternator для Android