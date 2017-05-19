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Patternator для iOS

Patternator 2.1 для iPhone, iPad

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Описание Patternator 2.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Patternator 2.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (47.9 Мб) Скриншоты Patternator 2.1 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Patternator 2.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Patternator 2.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Patternator - отличная возможность собственными руками создать чехол для своего айфона с оригинальным дизайном, выбирая из множества вариантов дизайна, фоновых оттенков и разнообразных узоров.

Основные возможности Patternator:

  • Возможность создать уникальный чехол для своего телефона.
  • Бесплатная международная доставка.
  • Создание обоев: фон с узором для iPhone.
  • Создание узоров на основе одного из миллиона стикеров или из собственных фотографий в формате PNG.
  • Создание собственных наклеек.
  • Выбор фона из широкого разнообразия оттенков и тонов.
  • Корректирование размера изображения, расстояние между узорами, поворота и прочих параметров.
  • Возможность делиться результатами на Instagram, Tumblr, We Heart It и других сервисах.
  • Сохранение изображений в разрешении Ultra HD.
  • Возможность сохранить результат в “Мои фотографии».

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Patternator:

Статус программы Платная | Цена: 229 руб.
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 30
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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