Avatan 1.31 для iPad
Avatan - отличный многофункциональный графический редактор с хорошим набором инструментов для редактирования фотографий и изображений
Vinci 2.0.6 для iPhone, iPad
Vinci - бесплатное приложение для автоматического редактирования изображений. Даетпри возможность сымитировать художественные стили известных художников, а более 20
Adobe Photoshop Sketch 4.1.1 для iPhone, iPad
Adobe Photoshop Sketch – откройте в себе талант художника и рисуйте собственные произведения искусства. С помощью программы можно рисовать карандашами, ручками,
FaceApp 1.0.12 для iPhone, iPad
Удобный и простой в использовании инструмент, благодаря которому можно практически мгновенно изменить мимику человека на фотографии. В основу приложения положен
VSCO Cam 25.0 для iPhone, iPad
VSCO Cam - мощный фоторедактор с отличным интерфейсом и множеством инструментов для цифровой обработки изображений
Pixelmator 2.3 для iPhone, iPad
Pixelmator – один из лучших фоторедакторов для iOS-девайсов, который обладает всеми необходимыми функциями и инструментами для создания, изменения и улучшения ваших