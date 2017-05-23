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Zombies, Run! для Android

Zombies, Run! 6.0.4 для Android

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Описание Zombies, Run! 6.0.4 для AndroidОписание   Скачать Zombies, Run! 6.0.4 для AndroidСКАЧАТЬ (11,81 Мб) Скриншоты Zombies, Run! 6.0.4 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Zombies, Run! 6.0.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Zombies, Run! 6.0.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Zombies, Run! – эмоциональная и захватывающая игра, в которой придется, в прямом смысле слова, бегать от зомби. Геймлей немного необычен, так как он отчасти напоминает фитнес-приложение.

Для начала игры включите GPS-датчик, одевайте наушники, слушайте аудио-переговоры выживших и отправляйтесь на прогулку или пробежку.

В классическом сценарии, где мир заполонили зомби, вы становитесь главным героем эпической истории выживания. Стройте свою базу вместе с остатками выживших, создавайте укрепления, что бы защититься от ходячих мертвецов, а также собирайте ценные материалы и старайтесь не попадаться зомби на пути. Сохраните остатки цивилизации в пост-апокалиптическом мире и полностью погрузитесь в драматические приключения.

Скриншоты Zombies, Run!:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 31
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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