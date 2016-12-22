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5 MyFitnessPal – бесплатный и удобный в эксплуатации счетчик калорий для iPhone и iPad, включающий в себя огромную пищевую базу данных из более чем 4 000 000 наименований. Присутствует возможность создания собственных блюд и упражнений, имеется статистика по основным питательным веществам, отчеты о динамике, встроенный сканер штрих-кодов и пр. Также пользователю доступно более 350 физических упражнений, статистика как по кардио-, так по и силовым тренировкам, включая число подходов, повторов и вес в повторе. Ключевые особенности MyFitnessPal: Крупнейшая пищевая база данных на более чем 4 000 000 наименований.

Более 350 упражнений.

Быстрый и удобный ввод данных о питании.

Полная синхронизация с сайтом.

Возможность сравнения результатов с друзьями.

Возможность создания собственных блюд и упражнений.

Статистика по основным питательным веществам, отчеты о динамике, индивидуальная постановка целей исходя из режима питания.

Калькулятор пищевой ценности рецептов.

Поддержка метрической и английской систем мер.

Добавление сводной информации по питанию в HealthKit и синхронизация веса.

Сканер штрих-кодов для удобного поиска продуктов по базе данных.

Автоматическое запоминание часто потребляемых продуктов и блюд и быстрый доступ к ним.

Возможность сохранять и повторно использовать целые приемы пищи.

Добавление нескольких наименований одновременно.

Статистика как по кардио-, так по и силовым тренировкам, включая число подходов, повторов и вес в повторе.

Возможность создавать неограниченное количество собственных упражнений.

Индивидуальные цели исходя из персонального диетического профиля (возраст, пол, уровень активности и т. д.). Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app MyFitnessPal для Android