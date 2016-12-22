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MyFitnessPal для iOS

MyFitnessPal 7.6.2 для iPhone, iPad

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Описание MyFitnessPal 7.6.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать MyFitnessPal 7.6.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (146 Мб) Скриншоты MyFitnessPal 7.6.2 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика MyFitnessPal 7.6.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о MyFitnessPal 7.6.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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MyFitnessPal – бесплатный и удобный в эксплуатации счетчик калорий для iPhone и iPad, включающий в себя огромную пищевую базу данных из более чем 4 000 000 наименований. Присутствует возможность создания собственных блюд и упражнений, имеется статистика по основным питательным веществам, отчеты о динамике, встроенный сканер штрих-кодов и пр. Также пользователю доступно более 350 физических упражнений, статистика как по кардио-, так по и силовым тренировкам, включая число подходов, повторов и вес в повторе.

Ключевые особенности MyFitnessPal:

  • Крупнейшая пищевая база данных на более чем 4 000 000 наименований.
  • Более 350 упражнений.
  • Быстрый и удобный ввод данных о питании.
  • Полная синхронизация с сайтом.
  • Возможность сравнения результатов с друзьями.
  • Возможность создания собственных блюд и упражнений.
  • Статистика по основным питательным веществам, отчеты о динамике, индивидуальная постановка целей исходя из режима питания.
  • Калькулятор пищевой ценности рецептов.
  • Поддержка метрической и английской систем мер.
  • Добавление сводной информации по питанию в HealthKit и синхронизация веса.
  • Сканер штрих-кодов для удобного поиска продуктов по базе данных.
  • Автоматическое запоминание часто потребляемых продуктов и блюд и быстрый доступ к ним.
  • Возможность сохранять и повторно использовать целые приемы пищи.
  • Добавление нескольких наименований одновременно.
  • Статистика как по кардио-, так по и силовым тренировкам, включая число подходов, повторов и вес в повторе.
  • Возможность создавать неограниченное количество собственных упражнений.
  • Индивидуальные цели исходя из персонального диетического профиля (возраст, пол, уровень активности и т. д.).

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты MyFitnessPal:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье

Отзывы о программе MyFitnessPal

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