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Instapaper - удобный инструмент для сохранения понравившихся статей для чтения в офлайн режиме. Программа преобразует чтение интернет-контента в оптимизированный для мобильного использования текст.
Ключевые особенности:
- Оптимизация содержимого веб-страниц под iOS формат.
- Доступ к понравившейся статье в любом месте вне зависимости от наличия Интернета.
- Сохранение в Instapaper из других приложения для iOS в одно касание.
- Широкий выбор шрифтов, цветовых схем и стилей.
- Возможность выделять текст в любой статье.
- Наличие функции Text-to-Speech.
- Сортировка статей по популярности, дате и размеру.
- Папки для упорядочивания и многое другое.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app