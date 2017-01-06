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5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Instapaper - удобный инструмент для сохранения понравившихся статей для чтения в офлайн режиме. Программа преобразует чтение интернет-контента в оптимизированный для мобильного использования текст. Ключевые особенности: Оптимизация содержимого веб-страниц под iOS формат.

Доступ к понравившейся статье в любом месте вне зависимости от наличия Интернета.

Сохранение в Instapaper из других приложения для iOS в одно касание.

Широкий выбор шрифтов, цветовых схем и стилей.

Возможность выделять текст в любой статье.

Наличие функции Text-to-Speech.

Сортировка статей по популярности, дате и размеру.

Папки для упорядочивания и многое другое. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Instapaper для Android