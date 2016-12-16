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Eventbrite для Android

Eventbrite 4.8.1 для Android

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Описание Eventbrite 4.8.1 для AndroidОписание   Скачать Eventbrite 4.8.1 для AndroidСКАЧАТЬ (9,45 Мб) Скриншоты Eventbrite 4.8.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Eventbrite 4.8.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Eventbrite 4.8.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Eventbrite – приложение показывает все мероприятия, проходящие в вашем регионе. Получайте информацию о фестивалях, конференциях и концертах и заказывайте билеты, не выходя из программы.

Особенности приложения:

  • Возможность открыть для себя новые и популярные мероприятия рядом с вами.
  • Ищите будущие события в календаре.
  • Смотрите, кто из ваших друзей собрался на концерт или конференцию.
  • Приобретайте билеты с помощью Android Pay.
  • Сохраните ваши кредитные или дебетовые карты для более быстрой покупки.
  • Электронные билеты или приглашения.
  • Добавляйте события в избранное.
  • Дополнительная информация о событиях, в том числе маршруты и советы.
  • Делитесь событиями с друзьями.

Для организаторов, приложение будет полезным тем, что можно просмотреть список гостей и увидеть статистику посещений.

Скриншоты Eventbrite:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 11
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Eventbrite

Admin

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