Eventbrite – приложение показывает все мероприятия, проходящие в вашем регионе. Получайте информацию о фестивалях, конференциях и концертах и заказывайте билеты, не выходя из программы.

Особенности приложения:

Возможность открыть для себя новые и популярные мероприятия рядом с вами.

Ищите будущие события в календаре.

Смотрите, кто из ваших друзей собрался на концерт или конференцию.

Приобретайте билеты с помощью Android Pay.

Сохраните ваши кредитные или дебетовые карты для более быстрой покупки.

Электронные билеты или приглашения.

Добавляйте события в избранное.

Дополнительная информация о событиях, в том числе маршруты и советы.

Делитесь событиями с друзьями.

Для организаторов, приложение будет полезным тем, что можно просмотреть список гостей и увидеть статистику посещений.