Eventbrite – приложение показывает все мероприятия, проходящие в вашем регионе. Получайте информацию о фестивалях, конференциях и концертах и заказывайте билеты, не выходя из программы.
Особенности приложения:
- Возможность открыть для себя новые и популярные мероприятия рядом с вами.
- Ищите будущие события в календаре.
- Смотрите, кто из ваших друзей собрался на концерт или конференцию.
- Приобретайте билеты с помощью Android Pay.
- Сохраните ваши кредитные или дебетовые карты для более быстрой покупки.
- Электронные билеты или приглашения.
- Добавляйте события в избранное.
- Дополнительная информация о событиях, в том числе маршруты и советы.
- Делитесь событиями с друзьями.
Для организаторов, приложение будет полезным тем, что можно просмотреть список гостей и увидеть статистику посещений.