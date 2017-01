Clash of Clans 8.709.11 для iPhone, iPad Описание СКАЧАТЬ ( 90 Мб) Скриншоты (2) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5 Clash of Clans - отличная игра для iPhone, iPad и iPod touch, благодаря которой можно попробовать себя в роли главы клана свирепых и ужасно воинственных варваров. Разумеется на старте ваше воинство выглядит весьма печально, но при должной сноровке и мастерстве можно прокачать свою деревушку до самой настоящей крепости, а своими набегами заставлять трепетать всех соседей. Стройте деревню, защищайтесь от набегов, сражайтесь против миллионов игроков со всего мира и сообща укрепляйте свой клан, чтобы разгромить вражеские кланы. Ключевые особенности: Превратите свою деревню в неприступную крепость.

Соберите армию из Варваров, Лучниц, Всадников на кабанах, Колдунов, Драконов и других могучих воинов.

Сражайтесь с игроками всего мира и получайте трофеи.

Объединяйтесь с другими игроками в сплоченный клан.

Соперничайте с враждебными кланами в эпических Войнах кланов.

Нанимайте 18 уникальных видов боевых единиц с несколькими уровнями улучшения.

Подбирайте лучший состав атакующей армии среди бесчисленных сочетаний войск, заклинаний, героев и клановых подкреплений.

Защищайте свою деревню стенами, пушками, башнями, мортирами, бомбами и ловушками.

Сражайтесь с Королем Гоблинов в кампании, охватывающей весь игровой мир. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

Clash of Clans для Android

Статус программы Бесплатная
Операционка iOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Разработчик Supercell
Последнее обновление 18.01.2017
Категории программы Стратегии