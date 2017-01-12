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Slack для iOS

Slack 3.11 для iPhone, iPad

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Описание Slack 3.11 для iPhone, iPadОписание   Скачать Slack 3.11 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (130 Мб) Скриншоты Slack 3.11 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Slack 3.11 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Slack 3.11 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Slack - отличный корпоративный мессенджер для iOS, благодаря которому ваша команда сможет общаться в одном месте, не распыляясь на разнообразные средства коммуникации. Приложение предоставляет все необходимые инструменты для эффективного общения членов одной команды. Это и возможность создания отдельных чатов для каждой темы, и групповые конференции, и видеозвонки, и интеграция с различными приложениями и сервисами, включая Dropbox, Asana, Google Drive, Twitter, Zendesk и многое другое.

Ключевые особенности Slack:

  • Передача сообщений и обмен файлами в режиме реального времени.
  • Приватные и групповые чаты.
  • Мощный поиск и архивирование.
  • Интеграция с различными приложениями и сервисами, включая Dropbox, Asana, Google Drive, Twitter, Zendesk и пр.
  • Мгновенная синхронизация на всех доступных устройствах.
  • Настраиваемые уведомления и многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Slack:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры

Отзывы о программе Slack

Admin

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