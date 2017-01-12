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Slack - отличный корпоративный мессенджер для iOS, благодаря которому ваша команда сможет общаться в одном месте, не распыляясь на разнообразные средства коммуникации. Приложение предоставляет все необходимые инструменты для эффективного общения членов одной команды. Это и возможность создания отдельных чатов для каждой темы, и групповые конференции, и видеозвонки, и интеграция с различными приложениями и сервисами, включая Dropbox, Asana, Google Drive, Twitter, Zendesk и многое другое.
Ключевые особенности Slack:
- Передача сообщений и обмен файлами в режиме реального времени.
- Приватные и групповые чаты.
- Мощный поиск и архивирование.
- Интеграция с различными приложениями и сервисами, включая Dropbox, Asana, Google Drive, Twitter, Zendesk и пр.
- Мгновенная синхронизация на всех доступных устройствах.
- Настраиваемые уведомления и многое другое.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app