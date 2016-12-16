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5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Feedly - получайте доступ к любимым новостным ресурсам, блогам, журналам и изданиям из одного приложения. Программа позволяет пользователю организовать свои публикации, блоги, каналы YouTube в одном месте, легко добавлять любимые RSS-каналы или веб-сайты, а также делиться информацией с друзьями в Facebook, Twitter, Evernote, Buffer, OneNote, Pinterest, LinkedIn, IFTTT и др. Ключевые особенности Feedly: Оптимизация текста исключительно для чтения.

Доступ к новостным ресурсам, блогам, RSS-каналам, каналам YouTube, журналам и изданиям из одного приложения.

Легкий поиск и добавление новостных каналов и веб-сайтов.

Быстрый доступ к большому количеству различных источников новостей

Интеграция с Facebook, Twitter, Evernote, Buffer, OneNote, Pinterest, LinkedIn, IFTTT и др.

Поддержка разнообразных RSS-клиентов и многое другое. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app feedly для Android