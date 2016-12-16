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Feedly для iOS

Feedly 36.0.0 для iPhone, iPad

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Описание Feedly 36.0.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Feedly 36.0.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (48,54 Мб) Скриншоты Feedly 36.0.0 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Feedly 36.0.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Feedly 36.0.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Feedly - получайте доступ к любимым новостным ресурсам, блогам, журналам и изданиям из одного приложения. Программа позволяет пользователю организовать свои публикации, блоги, каналы YouTube в одном месте, легко добавлять любимые RSS-каналы или веб-сайты, а также делиться информацией с друзьями в Facebook, Twitter, Evernote, Buffer, OneNote, Pinterest, LinkedIn, IFTTT и др.

Ключевые особенности Feedly:

  • Оптимизация текста исключительно для чтения.
  • Доступ к новостным ресурсам, блогам, RSS-каналам, каналам YouTube, журналам и изданиям из одного приложения.
  • Легкий поиск и добавление новостных каналов и веб-сайтов.
  • Быстрый доступ к большому количеству различных источников новостей
  • Интеграция с Facebook, Twitter, Evernote, Buffer, OneNote, Pinterest, LinkedIn, IFTTT и др.
  • Поддержка разнообразных RSS-клиентов и многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Feedly:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости

Отзывы о программе Feedly

Admin

Отзывов о программе Feedly 36.0.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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