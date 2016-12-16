|
|
|Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
|
- Рейтинг программы - 5.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Feedly - получайте доступ к любимым новостным ресурсам, блогам, журналам и изданиям из одного приложения. Программа позволяет пользователю организовать свои публикации, блоги, каналы YouTube в одном месте, легко добавлять любимые RSS-каналы или веб-сайты, а также делиться информацией с друзьями в Facebook, Twitter, Evernote, Buffer, OneNote, Pinterest, LinkedIn, IFTTT и др.
Ключевые особенности Feedly:
- Оптимизация текста исключительно для чтения.
- Доступ к новостным ресурсам, блогам, RSS-каналам, каналам YouTube, журналам и изданиям из одного приложения.
- Легкий поиск и добавление новостных каналов и веб-сайтов.
- Быстрый доступ к большому количеству различных источников новостей
- Интеграция с Facebook, Twitter, Evernote, Buffer, OneNote, Pinterest, LinkedIn, IFTTT и др.
- Поддержка разнообразных RSS-клиентов и многое другое.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app