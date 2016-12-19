GroupMe – особенностью этого мессенджера является возможность группировать контакты по группам. Регистрация происходит с помощью телефонного номера или адреса электронной почты. Отправить сообщение можно и одному пользователю, для этого необходимо выбрать между личным и групповым чатом.

Что бы сэкономить время и более яркой выразить свое настроение используйте эксклюзивные Emoji. Делитесь информацией, фотографиями сразу со всеми вашими родственниками, коллегами, друзьями по спортзалу или другими группами. Используйте ресурс groupme.com, что бы пользоваться программой на персональном компьютере.