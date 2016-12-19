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GroupMe для Android

GroupMe 5.6.4 для Android

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Описание GroupMe 5.6.4 для AndroidОписание   Скачать GroupMe 5.6.4 для AndroidСКАЧАТЬ (12,72 Мб) Скриншоты GroupMe 5.6.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика GroupMe 5.6.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о GroupMe 5.6.4 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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GroupMe – особенностью этого мессенджера является возможность группировать контакты по группам. Регистрация происходит с помощью телефонного номера или адреса электронной почты. Отправить сообщение можно и одному пользователю, для этого необходимо выбрать между личным и групповым чатом.

Что бы сэкономить время и более яркой выразить свое настроение используйте эксклюзивные Emoji. Делитесь информацией, фотографиями сразу со всеми вашими родственниками, коллегами, друзьями по спортзалу или другими группами. Используйте ресурс groupme.com, что бы пользоваться программой на персональном компьютере.

Скриншоты GroupMe:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры - другое

Отзывы о программе GroupMe

Admin

Отзывов о программе GroupMe 5.6.4 для Android пока нет, можете добавить...

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