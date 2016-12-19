Скороговорки 2016 – в приложении вас ожидают более 1100 скороговорок на русском и 400 на английском для разных категорий пользователей.

Все скороговорки в программе разделены на категории «По темам», «По алфавиту», «Все скороговорки». В первой вы найдете такое разделение:

Сложные.

Для развития дикции.

Для взрослых.

Простые.

Лигурийские.

Для детей.

Регулярно практикуясь в скороговорках, вы значительно повысите внятность речи, качество дикции и сможете овладеть нелегким ремеслом оратора или диктора. Попробуйте почитать скороговорки в кругу семью или друзей и удивитесь, насколько это может быть весело.

Настройки приложения позволяют изменить размер шрифта и заменить фоновое изображение.