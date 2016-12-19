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Скороговорки 2016 для Android

Скороговорки 2016 1.12 для Android

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Описание Скороговорки 2016 1.12 для AndroidОписание   Скачать Скороговорки 2016 1.12 для AndroidСКАЧАТЬ (1,78 Мб) Скриншоты Скороговорки 2016 1.12 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Скороговорки 2016 1.12 для AndroidСтатистика   Отзывы о Скороговорки 2016 1.12 для AndroidОтзывы (0)  
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Скороговорки 2016 – в приложении вас ожидают более 1100 скороговорок на русском и 400 на английском для разных категорий пользователей.

Все скороговорки в программе разделены на категории «По темам», «По алфавиту», «Все скороговорки». В первой вы найдете такое разделение:

  • Сложные.
  • Для развития дикции.
  • Для взрослых.
  • Простые.
  • Лигурийские.
  • Для детей.

Регулярно практикуясь в скороговорках, вы значительно повысите внятность речи, качество дикции и сможете овладеть нелегким ремеслом оратора или диктора. Попробуйте почитать скороговорки в кругу семью или друзей и удивитесь, насколько это может быть весело.

Настройки приложения позволяют изменить размер шрифта и заменить фоновое изображение.

Скриншоты Скороговорки 2016:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 19
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье - другое

Отзывы о программе Скороговорки 2016

Admin

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